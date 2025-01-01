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Приключения кларнета и контрабаса в сказочном лесу
Киноафиша Приключения кларнета и контрабаса в сказочном лесу

Приключения кларнета и контрабаса в сказочном лесу

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О концерте/спектакле

Музыкальные инструменты в сказочной стране Пикколо. Концерт для зрителей всех возрастов в Санкт-Петербурге

Цикл интерактивных концертов-занятий «Музыкальные инструменты в сказочной стране Пикколо» — это уникальная возможность для детей познакомиться с миром музыки. Цель проекта — проложить малышам тропинку к филармоническим концертным залам и способствовать развитию многогранной, творческой и гармоничной личности.

Автор и ведущая

Автором и ведущей занятий является Ольга Пикколо — руководитель Детской музыкальной академии «Пикколо», музыкальной школы и музыкального летнего лагеря. Она является не только режиссёром и актрисой, но и музыковедом, а также музыкальным психологом.

Формат занятий

В легкой и игровой форме дети знакомятся с устройством музыкальных инструментов и их секретами. Они слушают фрагменты лучших произведений классической музыки и выходят на сцену вместе с музыкантами оркестра Мариинского театра. После спектакля маленькие зрители могут танцевать и пробовать играть на музыкальных инструментах.

Условия участия

Дети занимают места на первых двух рядах на маленьких стульчиках, а родители располагаются сзади. Рассадка свободная, что создает атмосферу дружелюбия и комфорта. После каждого концерта-занятия у детей есть возможность подойти к каждому инструменту и попробовать на нём поиграть.

Место проведения

Занятия проходят в камерной обстановке Зеркального зала дома Кочневой. Продолжительность каждого занятия составляет 35-45 минут, что идеально подходит для маленьких зрителей.

Не упустите возможность привить любовь к музыке вашему ребенку в удивительном мире «Пикколо»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 марта
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
12:00 от 1200 ₽

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