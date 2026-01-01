«Приключения Кинтаро» – вторая опера молодого петербургского композитора Рустама Сагдиева

Его дебют в жанре оперы состоялся в 2016 году с произведением «Репка», представленным в Зале Прокофьева (Мариинский-2).

Новая опера посвящена Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, в которой Сагдиев является солистом с 2011 года, а также ее руководителю Ларисе Гергиевой. Музыка и либретто, написанные самим композитором, основаны на богатом японском фольклоре. В опере использованы такие инструменты, как блокфлейта, металлофон, тамтам и бубен.

Структура и стиль оперы

Повествование условно разделено на несколько частей, каждая из которых названа в честь одной из природных стихий. Это позволяет создать уникальную «цветомузыкальную» атмосферу, где каждая часть имеет свою цветовую гамму и музыкальный стиль.

Режиссура и постановка

Режиссером постановки является Дмитрий Отяковский, который стал победителем конкурса молодых оперных режиссеров в Мариинском театре в 2016 году. «Приключения Кинтаро» — это его дебютная работа в Мариинском театре, хотя в его творческом багаже уже есть несколько успешных оперных постановок, таких как «Бастьен и Бастьенна» Моцарта и «Вольный стрелок» Вебера.

Сюжет и тематика

В «Приключениях Кинтаро» зрителям представляется калейдоскоп традиционных японских фантастических существ и героев, которые переплетаются с поучительной историей о любви — величайшей ценности, которую главный герой чуть не упустил в поисках подвигов.

Не упустите возможность увидеть это увлекательное произведение, которое объединяет музыку, фольклор и театральное искусство!