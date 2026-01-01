Оповещения от Киноафиши
Приключения Каштанчика
Киноафиша Приключения Каштанчика

Спектакль Приключения Каштанчика

Постановка
Нижегородский театр кукол 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль «Каштанчик»: волшебство для юных зрителей

«Каштанчик» – это захватывающий спектакль для детей, который перенесет их в мир приключений и чудес. Он предназначен для групп от 3 до 6 лет и от 7 до 11 лет. По сюжету спектакля, маленький мальчик находит волшебный Каштанчик и оказывается в сказочном мире.

Спектакль поставлен Нижегородским театром кукол, одним из старейших и самых известных театров кукол в России. Это событие стоит посетить благодаря неповторимому сочетанию традиционных кукольных технологий и современных спецэффектов, создающих волшебную атмосферу для малышей.

История, полная чудес

Вас ждет увлекательное путешествие вместе с персонажем, который отправляется на главное приключение своей жизни в поисках человека, чье присутствие согревает душу, как весеннее солнце.

На его пути его верный друг, медвежонок Миша, готовый преодолеть любые преграды. В таинственном лесу их ожидают загадочные встречи с лесными обитателями. Почему мудрая Ежиха так запаслива? Какие хитрости готовит Лиса? И какая загадка скрыта у веселой Лягушки? Каждое новое приключение открывает перед героями неожиданные тайны.

Настоящая дружба и волшебные открытия

Доберутся ли они до своей цели? Смогут ли вернуть Каштанчику самое ценное? Ответы на эти вопросы ждут вас в спектакле. Лишь настоящая дружба может помочь преодолеть любые трудности и раскрыть истинную ценность тепла и любви. С такими друзьями даже самые невероятные приключения превращаются в настоящую сказку!

Приходите на «Каштанчик» и ощутите атмосферу волшебства вместе с детьми!

Купить билет на спектакль Приключения Каштанчика

Март
8 марта воскресенье
16:30
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
от 600 ₽
18:00
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
от 600 ₽

В ближайшие дни

