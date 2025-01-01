Приключения капельки воды: интерактивная программа для маленьких зрителей в Планетарии

Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко пригласил детей и взрослых на уникальный сеанс «Приключения капельки воды на Земле и в космосе». Это специальная версия для самых маленьких, посвященная Дню астрономии. На этом захватывающем мероприятии мы отправимся не только в разные уголки нашей планеты, но и за её пределы — на другие планеты, кометы и даже на Международную космическую станцию!

Увлекательные эксперименты и загадки воды

Это первая часть цикла интерактивных программ о воде, где скучать не придется! Вместе с ребятами мы успеем:

Выяснить, какая бывает вода;

Отыскать её на планете Земля и в космосе;

Узнать, откуда вода попадает к нам в дом;

Посмотреть, как вода ведёт себя в невесомости;

Узнать, как космонавты готовят десятки различных блюд с помощью воды;

Провести яркие и познавательные опыты!

Важно знать

Обращаем внимание, что количество мест ограничено. Дети до 12 лет допускаются в залы планетария только в сопровождении взрослого. Перед посещением планетария, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами продажи, возврата билетов и посещения.