Приключения итальянцев в России

Концерт камерной музыки в Новосибирской филармонии

В Камерном зале Новосибирской филармонии состоится вечер камерной музыки. В программе прозвучат произведения таких композиторов, как Джервазио, Бортолацци, Петтолетти, Мунье и других.

Ведущая и исполнительница концерта — Наталья Кравец, участница Дуэта Resonance Яна Повольских. Концерт станет отличным выбором как для любителей камерной музыки, так и для поклонников творчества Натальи Кравец.

Не упустите возможность насладиться глубокими и мелодичными произведениями мастеров, которые отражают разные грани музыкального искусства.