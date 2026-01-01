Оповещения от Киноафиши
Приключения итальянцев в России

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт камерной музыки в Новосибирской филармонии

В Камерном зале Новосибирской филармонии состоится вечер камерной музыки. В программе прозвучат произведения таких композиторов, как Джервазио, Бортолацци, Петтолетти, Мунье и других.

Ведущая и исполнительница концерта — Наталья Кравец, участница Дуэта Resonance Яна Повольских. Концерт станет отличным выбором как для любителей камерной музыки, так и для поклонников творчества Натальи Кравец.

Не упустите возможность насладиться глубокими и мелодичными произведениями мастеров, которые отражают разные грани музыкального искусства.

Март
14 марта суббота
18:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 400 ₽

В ближайшие дни

Музыкальное лото в Нюре
16+
Поп Рок
Музыкальное лото в Нюре
28 марта в 15:30 Нюра
от 590 ₽
Мельница
12+
Рок Фолк
Мельница
24 мая в 19:00 Новосибирский ДК железнодорожников
от 2300 ₽
Андрей Картавцев. Эхо первой встречи
18+
Эстрада
Андрей Картавцев. Эхо первой встречи
28 марта в 17:00 Бродячая собака
от 2500 ₽
