Приключения Ходжи Насреддина
Киноафиша Приключения Ходжи Насреддина

Спектакль Приключения Ходжи Насреддина

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 12+
Продолжительность 135 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Приключения Ходжи Насреддина» в Уфе

«Приключения Ходжи Насреддина» - это увлекательный спектакль, основанный на известных арабских сказках. В центре сюжета - Ходжа Насреддин, мудрый и остроумный герой. С помощью своих уловок и шуток он помогает людям и наказывает злоумышленников.

Творческая команда

Режиссером спектакля является Мусалим Кульбаев, лауреат государственной премии Республики Башкортостан. Его работы в театре и кино снискали признание у публики и критиков.

Зачем смотреть это представление?

Спектакль предлагает интересный и увлекательный рассказ о приключениях Ходжи Насреддина, полный юмора и мудрости. Зрителям от 12 до 15 лет, а также всем любителям арабских сказок и приключенческих историй, обязательно стоит посетить это замечательное представление.

Философский смысл шуток

Ходжа Насреддин - мудрый пересмешник, который провел свою жизнь в странствиях вместе со своим верным ослом. О его приключениях сочиняют легенды, в которых он с юмором высмеивает глупость, алчность и невежество. Его шутки не только смешны, но и содержат глубокий философский смысл, заставляя задуматься о вечных истинах.

Тонкий юмор и музыкальное сопровождение

Спектакль отличается тонким юмором, хорошими песнями и добрыми героями, которые борются со злом и несправедливостью. Это яркое и запоминающееся шоу, которое оставит приятное впечатление и заставит смеяться.

