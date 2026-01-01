Концерт рок-группы «Приключения Электроников» в клубе «Jagger»

Не упустите возможность посетить концерт российской рок-группы «Приключения Электроников» в знаменитом клубе «Jagger». Это событие обещает зарядить позитивом тех, кто ценит рок-музыку и ностальгирует по советским мелодиям.

Кто стоит за проектом?

Название проекта принадлежит Константину Савельевских, известному по таким проектам, как «Ульи» и «Мэд Дог». Он обещает представить уникальный стиль, который сочетает в себе элементы рок-музыки и узнаваемые мотивы из детства.

Что звучит на концерте?

В репертуаре группы будут представлены кавер-версии песен из советских детских фильмов и мультфильмов, а также популярные хиты той эпохи. Первая запись проекта — песня «Песенка оживших игрушек», выполненная для панк-сборника «Типа панки и все такое», задает правильный тон.

