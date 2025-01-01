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Приключения Электроников
Киноафиша Приключения Электроников

Приключения Электроников

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт группы «Приключения Электроников»

Группа «Приключения Электроников», исполняющая кавер-версии популярных песен из кино и мультфильмов, а также хиты советской эстрады, завоевала признание и попала в Книгу рекордов России как участник «Самого длинного Новогоднего концертного марафона». Это событие стало ярким подтверждением их таланта и энергии.

Забавные факты о группе

Обязательным атрибутом выступлений «Приключений Электроников» является пение хором с публикой. Зрители не могут удержаться от того, чтобы подхватывать знакомые мелодии, такие как «Трава у дома» и «Лесной олень». Это создает уникальную атмосферу единения и веселья на каждом концерте.

История и состав

Группа была случайно собрана в конце 1990-х годов для записи одного кавер-трека. С тех пор она превратилась в масштабный проект, который на протяжении двух десятилетий только набирал популярность. В состав «Приключений Электроников» вошли участники наиболее значимых панк-групп России, что придает их музыке особый бунтарский дух.

Атмосфера концертов

Сегодня группа, оправдывая свое название, исполняет как свои оригинальные композиции, так и любимые всеми песни, наполняя их энергией панк-рока. На концертах зрители часто подпевают и танцуют, создавая неповторимую атмосферу и радость.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Присоединяйтесь к «Приключениям Электроников» и насладитесь незабываемыми моментами вместе с любимыми хитами.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 1000 ₽

Фотографии

Приключения Электроников

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