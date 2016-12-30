Приключения Электроников. «Пока часы двенадцать бьют»

Новогодние шлягеры в панк-стилистике от группы «Приключения Электроников»

Панк-рок-супергруппа «Приключения Электроников» представит уникальный концерт, где звучат кавер-версии известных композиций из кинофильмов, мультфильмов и лучших песен советской эстрады. Этот неожиданный музыкальный подход сочетает в себе трогательные рок-бои, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя.

Захватывающая программа

На концерте можно будет услышать такие знаковые треки, как «Трава у дома» и «Лесной олень», к которым зрители смогут присоединиться в хоровом пении. Атмосфера веселья и единения с публикой — важный элемент каждого выступления группы.

Панковский стиль и ностальгия

Группа уделяет особое внимание панковскому звучанию, добавляя к знакомым мелодиям новую энергию и драйв. Это уникальное сочетание вызывает ностальгию у тех, кто вырос на советской эстраде, и привлекает молодежь своей яркостью и эмоциональностью.

Не пропустите шанс стать частью этого музыкального праздника, где каждый найдет что-то близкое сердцу и сможет насладиться любимыми мелодиями в новом исполнении!