Приключения Электроников. «Пока часы двенадцать бьют»
Билеты от 2500₽
Приключения Электроников. «Пока часы двенадцать бьют»

Приключения Электроников. «Пока часы двенадцать бьют»

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте

Новогодние шлягеры в панк-стилистике от группы «Приключения Электроников»

Панк-рок-супергруппа «Приключения Электроников» представит уникальный концерт, где звучат кавер-версии известных композиций из кинофильмов, мультфильмов и лучших песен советской эстрады. Этот неожиданный музыкальный подход сочетает в себе трогательные рок-бои, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя.

Захватывающая программа

На концерте можно будет услышать такие знаковые треки, как «Трава у дома» и «Лесной олень», к которым зрители смогут присоединиться в хоровом пении. Атмосфера веселья и единения с публикой — важный элемент каждого выступления группы.

Панковский стиль и ностальгия

Группа уделяет особое внимание панковскому звучанию, добавляя к знакомым мелодиям новую энергию и драйв. Это уникальное сочетание вызывает ностальгию у тех, кто вырос на советской эстраде, и привлекает молодежь своей яркостью и эмоциональностью.

Не пропустите шанс стать частью этого музыкального праздника, где каждый найдет что-то близкое сердцу и сможет насладиться любимыми мелодиями в новом исполнении!

Декабрь
30 декабря вторник
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 2500 ₽

Фотографии

Приключения Электроников. «Пока часы двенадцать бьют»

