Спектакль Приключения Электроника. Стать Человеком.

Мюзикл для всех поколений: «Приключения Электроника»

Большой Детский Хор им. В.С. Попова под руководством Заслуженного артиста России Анатолия Кислякова представляет премьеру мюзикла, который обязательно привлечет внимание детей и взрослых. Постановка «Приключения Электроника» станет настоящим событием для театральных зрителей всех возрастов.

Ностальгия и новые впечатления

В 1980 году советское телевидение порадовало юных зрителей фильмом «Приключения Электроника». Этот фильм не только подарил всем знакомую фразу про загадочную кнопку, но и стал символом любви к роботу с позитронным мозгом. Знаменитая песня «Крылатые качели» и другие хиты великого композитора Евгения Крылатова, можно сказать, стали визитной карточкой Большого Детского Хора, который носит имя своего основателя Виктора Сергеевича Попова.

Сюжет и музыкальное оформление

Новый мюзикл, вдохновленный классикой, расскажет о дружбе и верности - о том, как даже робот может стать Человеком благодаря этим ценным понятиям. Знакомые всем с детства песни, созданные Крылатовым, должны сделать этот спектакль интересным как для детей, так и для их родителей и бабушек с дедушками.

Большой Детский Хор уже имеет опыт создания полноценных мюзиклов, включая популярные «Чуковского» и «Балладу о маленьком герое», которые собирают полный зал по всей стране.

Музыка и хореография для юных зрителей

Зрителей ждут знакомые мелодии — «Крылатые качели», «Колокола», «До чего дошёл прогресс», «Песню о собаке», «Ведь ты – человек» и многие другие. Это прекрасная возможность ненадолго окунуться в детство и насладиться музыкой и танцами в исполнении юных артистов.

Команда создателей

Проект создан под руководством продюсера Евгении Масаловой, сценаристом и режиссером выступил Александр Дзюба. Ассистентом режиссера стала Наталья Романова, а музыкальным продюсером - Кирилл Кисляков. Художественным оформлением занималась Елена Блинкова, хореографом выступила Светлана Иванова, а педагогом-режиссером - Екатерина Гущина. Исполнительным продюсером проекта выступила Юлия Завьялова, а художественным руководителем - Анатолий Кисляков.

Не упустите шанс соприкоснуться с незабываемыми мелодиями и окунуться в атмосферу детства вместе с Большим Детским Хором им. В.С. Попова!