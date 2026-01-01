Кукольный спектакль для детей в Санкт-Петербурге

Спектакль «Приключения Дюймовочки» - это яркая интерпретация знаменитой сказки о маленькой девочке, прошедшей через множество испытаний. Режиссер Люся Ворона, известная своими работы в театре «Играем сказку», создает атмосферу волшебства, в которой юные зрители могут пережить увлекательные моменты вместе с главной героиней.

В этом спектакле Дюймовочка сталкивается не только с опасностями, такими как настойчивый жук, мечтающий взять ее в жёны, и хитрая лягушка, но и находит множество преданных друзей. Эта история учит нас важным жизненным урокам о любви, дружбе и стойкости в преодолении трудностей, а также о значении верности своим мечтам.

Кто на сцене?

В спектакле участвуют: Люся Ворона, Елена Степанова и Денис Маярский, которые с теплотой и юмором передают характеры своих персонажей.

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля составляет от 40 до 60 минут, что делает его идеальным для семейного просмотра. Он рассчитан на зрителей возрастом от 3 лет и старше.

Спектакль проходит в театре кукол «Играем сказку», и ожидает зрителей яркими костюмами, интересными декорациями и увлекательной музыкой. «Приключения Дюймовочки» - это не просто спектакль, а настоящее событие для всех, кто любит сказки и театр.