Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Приключения Дюймовочки
Киноафиша Приключения Дюймовочки

Спектакль Приключения Дюймовочки

Постановка
Ростовский молодежный театр 0+
Режиссер Сергей Гуревнин
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О спектакле

Притча о маленьком человечке

Современная притча о маленьком человечке поднимает важные темы уважения, нежности и любви. Язык, на котором она рассказана, понятен молодому поколению зрителей. В спектакле оживают образы насекомых, земноводных, а также мыши и крота. Каждый персонаж отражает узнаваемые человеческие характеры, с их достоинствами и недостатками.

Несмотря на серьезные темы, спектакль наполнен музыкальными номерами и хулиганскими шутками, которые делают просмотр динамичным и увлекательным. Обилие ярких сцен поднимает настроение, а гармония между глубокой темой и легким подходом не оставит равнодушным никого.

Это отличный выбор для семейного просмотра, который сможет заинтересовать как детей, так и взрослых.

Купить билет на спектакль Приключения Дюймовочки

Помощь с билетами
В других городах
Март
8 марта воскресенье
11:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 300 ₽

В ближайшие дни

Одна абсолютно несчастливая деревня
16+
Драма
Одна абсолютно несчастливая деревня
22 марта в 19:00 Линии
от 1700 ₽
Варшавская мелодия
12+
Драма
Варшавская мелодия
3 апреля в 19:00 Ростовский театр драмы им. Горького
от 2500 ₽
Тот самый Мюнхгаузен
12+
Комедия
Тот самый Мюнхгаузен
13 марта в 19:00 Ростовский молодежный театр
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше