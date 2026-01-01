Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Приключения доктора Айболита и его друзей
Киноафиша Приключения доктора Айболита и его друзей

Спектакль Приключения доктора Айболита и его друзей

Постановка
Башкирский государственный театр кукол 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль по мотивам сказки К.И. Чуковского в Кукольном театре

В Башкирском государственном театре кукол состоится спектакль по мотивам всем известной сказки Корнея Чуковского. Главный герой, добрый доктор Айболит, отправляется в Африку, чтобы лечить заболевших малышей. На его пути встанут различные трудности, но он смело преодолевает их ради любимых животных и детей.

Эта новая интерпретация классической истории выполнена в стиле лирической клоунады. Зрителей ждут яркие музыкальные номера и заводные танцы, которые подарят удовольствие всей семье. Спектакль обещает зарядить положительными эмоциями и подарить улыбки как взрослым, так и детям.

Каждый зритель сможет вспомнить строки из знаменитого стихотворения: «Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит…» и увидеть, как любимые персонажи оживают на сцене в новом, увлекательном прочтении. Не упустите шанс стать частью этой чудесной истории!

Купить билет на спектакль Приключения доктора Айболита и его друзей

Помощь с билетами
В других городах
Март
22 марта воскресенье
12:00
Башкирский государственный театр кукол Уфа, проспект Октября, 156
от 500 ₽
15:00
Башкирский государственный театр кукол Уфа, проспект Октября, 156
от 500 ₽

В ближайшие дни

Вышел ангел из тумана
16+
Драма
Вышел ангел из тумана
2 марта в 19:00 Русский драматический театр Республики Башкортостан
от 500 ₽
Не смейтесь, я умираю
16+
Комедия
Не смейтесь, я умираю
11 марта в 19:00 Татарский театр «Нур»
от 400 ₽
Хромой
12+
Драма
Хромой
6 марта в 19:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше