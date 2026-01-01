Спектакль Приключения доктора Айболита и его друзей

Спектакль по мотивам сказки К.И. Чуковского в Кукольном театре

В Башкирском государственном театре кукол состоится спектакль по мотивам всем известной сказки Корнея Чуковского. Главный герой, добрый доктор Айболит, отправляется в Африку, чтобы лечить заболевших малышей. На его пути встанут различные трудности, но он смело преодолевает их ради любимых животных и детей.

Эта новая интерпретация классической истории выполнена в стиле лирической клоунады. Зрителей ждут яркие музыкальные номера и заводные танцы, которые подарят удовольствие всей семье. Спектакль обещает зарядить положительными эмоциями и подарить улыбки как взрослым, так и детям.

Каждый зритель сможет вспомнить строки из знаменитого стихотворения: «Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит…» и увидеть, как любимые персонажи оживают на сцене в новом, увлекательном прочтении. Не упустите шанс стать частью этой чудесной истории!