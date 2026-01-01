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Киноафиша Приключения Чиполлино

Спектакль Приключения Чиполлино

0+
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О спектакле

Увлекательные приключения Чиполлино для всей семьи

Такого смелого и решительного Чиполлино вы ещё не видели! На сказочной сцене Максим Холла развернется увлекательная история о мальчике-луковке, который храбро сражается с целой армией принца Лимона.

Захватывающий сюжет

Чиполлино, обладая отвагой и находчивостью, умело обводит вокруг пальца гениального сыщика Моркоу. Его приключения полны неожиданных поворотов и веселых моментов, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя.

Музыка и дружба

Этот отважный и невероятно музыкальный мальчишка не только спасает своего папу, но и находит новых друзей. Мелодии спектакля создают атмосферу волшебства и радости, погружая зрителей в мир фантазии и дружбы.

Не пропустите!

Приходите в Максим Холл, чтобы увидеть этот захватывающий спектакль, который станет настоящим подарком для всей семьи. Поддержите Чиполлино в его смелых приключениях и насладитесь выступлением, которое запомнится надолго!

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