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Приключения Чиполлино
Киноафиша Приключения Чиполлино

Спектакль Приключения Чиполлино

0+
Режиссер Альберт Зинатуллин
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль о храбрости

На сцене Максим Холла развернется увлекательная история о храбром мальчике-луковке Чиполлино. В этом сказочном представлении вас ждут невероятные приключения, полные смелости и решимости.

О чем спектакль

Чиполлино сталкивается с армией принца Лимона, использует свою ловкость, чтобы обвести вокруг пальца гениального сыщика Моркоу и, наконец, спасает своего папу. Путешествие Чиполлино наполнено музыкальными моментами и обаянием, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя.

Почему стоит посмотреть

Этот отважный и находчивый мальчишка станет вашим новым любимым героем. Не упустите возможность стать частью его невероятных приключений и насладиться сказочной атмосферой!

Присоединяйтесь к нам в Максим Холле и окунитесь в волшебный мир «Приключений Чиполлино»!

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