Спектакль Приключения Буратино

Буратино в итальянском цирке

Знакомая история в новой интерпретации

Известная история о Буратино оживет на арене итальянского цирка, где куклы будут управляться двумя актерами-клоунами. Буратино предстанет в образе начинающего артиста, мечтающего о славе и собственном цирковом шоу, а Мальвина станет воздушной акробаткой, летающей на качелях. Лиса Алиса и Кот Базилио продемонстрируют номер с дрессированным тигром, а Черепаха Тортилла поразит зрителей эквилибром на шаре. Карабас-Барабас, директор цирка, предстанет в роли силача, подбрасывающего тяжелые гири.

Итальянская атмосфера и веселье

Яркие куклы, динамичная тарантелла и образы очаровательной Италии наполнят классический сюжет атмосферой легкости, солнечного настроения и искренней радости, погружая зрителей в красочный мир итальянского цирка.

Ждем вас на зажигательном кукольном спектакле Рыжего театра!