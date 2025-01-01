Меню
Приключения Буратино
Спектакль Приключения Буратино

Спектакль Приключения Буратино

0+
Режиссер Роман Светлов
Продолжительность 35 минут
Возраст 0+
О концерте/спектакле

Буратино в итальянском цирке

Знакомая история в новой интерпретации

Известная история о Буратино оживет на арене итальянского цирка, где куклы будут управляться двумя актерами-клоунами. Буратино предстанет в образе начинающего артиста, мечтающего о славе и собственном цирковом шоу, а Мальвина станет воздушной акробаткой, летающей на качелях. Лиса Алиса и Кот Базилио продемонстрируют номер с дрессированным тигром, а Черепаха Тортилла поразит зрителей эквилибром на шаре. Карабас-Барабас, директор цирка, предстанет в роли силача, подбрасывающего тяжелые гири.

Итальянская атмосфера и веселье

Яркие куклы, динамичная тарантелла и образы очаровательной Италии наполнят классический сюжет атмосферой легкости, солнечного настроения и искренней радости, погружая зрителей в красочный мир итальянского цирка.

Ждем вас на зажигательном кукольном спектакле Рыжего театра! 

6 сентября
Рыжий театр Москва, Рудневка, 4
12:00 от 650 ₽

