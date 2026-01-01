Спектакль «Приключения Буратино» в Государственном кукольном театре Алматы

Приглашаем вас на удивительное представление по мотивам любимой сказки о Буратино — добром, простом и озорном мальчике, созданном из дерева. Эта история знакома детям всех поколений и продолжает оставаться актуальной.

В ходе спектакля зрители увидят, как Буратино преодолевает разные испытания на своем пути. Он учится различать добро и зло, а также становится надежным другом и защитником для своих товарищей и Папы Карло. Каждый поворот сюжета дарит новые эмоции и поднимает важные вопросы о дружбе, верности и смелости.

Не упустите возможность узнать, удастся ли Буратино справиться с трудностями и найти свое место в мире. Талантливые артисты театра создадут живую и увлекательную атмосферу, которая не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.