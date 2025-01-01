Меню
Приключения Буратино. Золотой ключик к Новому году
Киноафиша Приключения Буратино. Золотой ключик к Новому году

Спектакль Приключения Буратино. Золотой ключик к Новому году

6+
Режиссер Наталья Сергеева
Продолжительность 2 часа
Возраст 6+

О спектакле

Новогодний музыкальный спектакль в театре «Легенда»

Приглашаем вас на бережное прочтение любимой многими кино-сказки о дружбе, верности и поиске счастья. В новом музыкальном спектакле «Приключения Буратино» театр «Легенда» представляет пьесу, написанную специально для современных детей и их родителей. Здесь сочетаются юмор, взаимоотношения героев и забавные ситуации, которые будут понятны и увлекательны для нынешнего поколения зрителей.

Постановка и художественное оформление

Режиссёр Наталья Сергеева, неоднократная обладательница премий фестиваля «Театры Петербурга – детям», создала уникальную атмосферу спектакля. Классические приёмы режиссуры и сценографии гармонично переплетены с новыми художественными решениями, что делает каждую сцену запоминающейся.

Музыка, знакомая с детства, сохраняет своё очарование благодаря великолепным фонограммам, записанным лучшими музыкантами Петербурга и Москвы. Все песни исполняются артистами вживую, что добавляет спектаклю особую атмосферу.

Визуальный мир и художник

Визуальный ряд, созданный художником Галой Филатовой, сочетает дух лучших театральных традиций с динамичной эстетикой видеоинсталляций. Это мгновенно переносит зрителя из одного места действия в другое. Гала Филатова — необыкновенный художник и лауреат премии «Золотой софит», известный своей сценографией и костюмами в театрах.

Актёры и впечатления

Ведущие актёры театра «Легенда» наполняют действие искренностью, юмором и энергией, а красочные костюмы и объёмные декорации превращают спектакль в настоящий праздник для всей семьи. Не пропустите ЛЕГЕНДАрную премьеру сезона!

Интерактивная программа для зрителей

В фойе театра юных зрителей встретят аниматоры и проведут интерактивную программу перед спектаклем. После представления деток ждёт фотосессия с любимыми героями. Не уходите без сюрприза — Дедушка Мороз подарит сладкий подарок каждому ребёнку, пришедшему на ёлку!

Продолжительность ёлки составляет 1 час 50 минут - 2 часа. Ждём вас на спектакле!

Купить билет на спектакль Приключения Буратино. Золотой ключик к Новому году

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
11:00
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 3000 ₽
13:30
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 3100 ₽
22 декабря понедельник
11:00
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 2600 ₽
13:30
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 2600 ₽
23 декабря вторник
11:00
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 2600 ₽
13:30
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 2600 ₽
16:00
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 2600 ₽
25 декабря четверг
11:00
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 2600 ₽
13:30
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 2600 ₽
27 декабря суббота
11:00
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 2600 ₽
13:30
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 2600 ₽
29 декабря понедельник
11:00
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 2600 ₽
13:30
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 4100 ₽
31 декабря среда
11:00
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 6100 ₽
3 января суббота
11:00
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 3400 ₽
13:30
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 3400 ₽
5 января понедельник
11:00
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 2600 ₽
13:30
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 3600 ₽
6 января вторник
13:30
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 3600 ₽

