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Приключения бременских музыкантов
Киноафиша Приключения бременских музыкантов

Спектакль Приключения бременских музыкантов

6+
Возраст 6+

О спектакле

Музыкальное представление для детей

«Приключения Бременских музыкантов» — музыкальное представление для детей, основанное на известной сказке братьев Гримм. Спектакль подарит зрителям незабываемые моменты, ведь в нем будут звучать любимые песни из мультфильма, а также новые композиции, написанные специально для этого события.

О спектакле

Творение Newсибирской филармонии, одного из крупнейших музыкальных учреждений в России, объединяет в себе музыку, театр и сказку, создавая уникальную атмосферу для малышей. Яркие костюмы и завораживающие декорации сделают спектакль еще более увлекательным и запоминающимся.

Для кого?

Это событие интересно детям от 3 до 11 лет, а также их родителям, которые хотят провести время с семьей в атмосфере классической сказки в новом формате.

Подробности

Спектакль проходит в рамках музыкального фестиваля для детей «Когда не надо в школу». Режиссером является Алена Эйвазова, дирижером выступает Марина Мамаева. Инструментальный ансамбль под руководством Владимира Гуляева дополнит музыкальную палитру представления.

Не упустите возможность насладиться этим удивительным шоу!

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