Спектакль Приключения Бибигона

Мюзикл по сказкам Корнея Чуковского

Театр кукол представляет увлекательный мюзикл по мотивам любимых сказок Корнея Ивановича Чуковского — «Приключения Бибигона» и «Мойдодыр». Зрителей ждёт яркое театральное представление, в котором сказочные персонажи оживают, и начинаются настоящие приключения!

История о храбром лилипуте Бибигоне

Бибигон — крохотный, но невероятно смелый лилипут, который отправляется в удивительные путешествия, сталкивается с трудностями и находит новых друзей. В этом приключении он борется с коварным колдуном Брундуляком, вступает в поединок с Драконом и спасает молодого гусенка от вороны. Бибигон живёт в мире, где у него много друзей: ежики, кролики, сороки и лягушки, — и каждый из них восхищается его храбростью.

Смелый герой с большим сердцем

Неугомонный и немного хвастливый, Бибигон — настоящий мальчишка. Он ни минуты не сидит на месте и не боится ни одной опасности, но его бесстрашие иногда ставит его в непростые ситуации. Несмотря на это, его любят за доброту и отвагу все, кто встречается на его пути.