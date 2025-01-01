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Приключения Бибигона
Билеты от 800₽
Киноафиша Приключения Бибигона

Спектакль Приключения Бибигона

0+
Режиссер Юрий Баркеев
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Мюзикл по сказкам Корнея Чуковского

Театр кукол представляет увлекательный мюзикл по мотивам любимых сказок Корнея Ивановича Чуковского — «Приключения Бибигона» и «Мойдодыр». Зрителей ждёт яркое театральное представление, в котором сказочные персонажи оживают, и начинаются настоящие приключения!

История о храбром лилипуте Бибигоне

Бибигон — крохотный, но невероятно смелый лилипут, который отправляется в удивительные путешествия, сталкивается с трудностями и находит новых друзей. В этом приключении он борется с коварным колдуном Брундуляком, вступает в поединок с Драконом и спасает молодого гусенка от вороны. Бибигон живёт в мире, где у него много друзей: ежики, кролики, сороки и лягушки, — и каждый из них восхищается его храбростью.

Смелый герой с большим сердцем

Неугомонный и немного хвастливый, Бибигон — настоящий мальчишка. Он ни минуты не сидит на месте и не боится ни одной опасности, но его бесстрашие иногда ставит его в непростые ситуации. Несмотря на это, его любят за доброту и отвагу все, кто встречается на его пути.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
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11:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽
22 ноября
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
11:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽
13 декабря
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
11:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽

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