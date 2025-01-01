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Приключение Тима, или Проданный смех
Билеты от 600₽
Киноафиша Приключение Тима, или Проданный смех

Спектакль Приключение Тима, или Проданный смех

Постановка
Театр Терезы Дуровой 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль для подростков

Обычный мальчик по имени Тим обрел свою популярность благодаря невероятно заразительному смеху, который стал настоящей достопримечательностью его квартала. Но однажды в его жизнь входит таинственный незнакомец — господин Трёч, и его предложение меняет всё. Он предлагает Тиму обменять его смех на удивительную способность — выигрывать любое пари. Как часто бывает в подобных историях, «сделка» оказывается не такой уж и выгодной, и цена оказывается гораздо выше, чем кажется на первый взгляд.

Тим, впрочем, не так прост, как кажется, и решает заключить с господином Трёчем такое пари, последствия которого даже сам нечистый не мог предсказать. Но как обмануть самого чёрта, если он уже обманул тебя? И какой ценой обойдётся эта игра?

Особенности постановки
Спектакль полон неожиданных поворотов, с элементами фокусов, юмора и глубоких философских размышлений о сделках, их последствиях и цене желаемого. Это история о том, как важно быть осторожным с теми предложениями, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, и о том, что иногда самым ценным может быть то, что мы не замечаем.

О чем стоит задуматься
«Пари с Трёчем» — это не только развлекательная история, но и урок: никогда не знаешь, к чему могут привести заключенные пари. Спектакль заставляет зрителей задуматься о том, что действительно имеет значение в жизни, и о том, как важно не потерять самое ценное — свою душу, свою уникальность.

Режиссер
Дарья Коршунова
В ролях
Руфат Акчурин
Даниил Исламов
Анастасия Тюкова
Юлия Юнушева
Михаил Бубер

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 ноября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:00 от 600 ₽
22 ноября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
12:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽
23 ноября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
12:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽

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