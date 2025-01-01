Зимние приключения в нижегородском Планетарии

Приглашаем вас на уникальную образовательную программу, где весело и познавательно проведут время как дети, так и взрослые. В ходе мероприятия вы узнаете, почему вода может быть как жидкой, так и твёрдой. Откроем для себя удивительные места на Земле: где никогда не бывает снега, а где он не тает, несмотря на тёплое время года.

Зимние развлечения

Также вы сможете узнать о различных развлечениях, которые можно придумать в мороз. Мы расскажем, кто такие космовики и что общего у них с зимой.

Научные эксперименты

Во время программы вас ждёт множество увлекательных экспериментов. Вы получите температуру -20°C за считанные секунды, прямо в зале! А ещё мы поделимся рецептом быстрого пломбира и проверим, действительно ли лёд всегда плавает на поверхности воды.

Удивительные секреты

Раскроем секреты замороженных мыльных пузырей и устроим настоящую ледяную "рыбалку". На программе вас ждет создание настоящей сосульки и множество других интересных активностей!

Не упустите возможность насладиться зимними чудесами вместе с нами!