Приключение с оркестром
Киноафиша Приключение с оркестром

Приключение с оркестром

6+
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+

О концерте

Детская программа в Камерном зале Новосибирской филармонии

В Камерном зале Новосибирской филармонии пройдет детская программа в рамках цикла «Путешествие в мир музыки». Это уникальная возможность для детей и их родителей узнать больше о мире музыки, наслаждаясь живым исполнением Концертного духового оркестра.

Программа обещает быть интересной и познавательной, раскрывая перед юными зрителями новые музыкальные истории и традиции. Концертный духовой оркестр, известный своими яркими выступлениями, поможет сделать этот опыт незабываемым.

Не упустите шанс окунуться в волшебный мир музыки вместе с вашими детьми!

 

В других городах
Апрель
19 апреля воскресенье
12:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 300 ₽

