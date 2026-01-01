Приключение с оркестром

Детская программа в Камерном зале Новосибирской филармонии

В Камерном зале Новосибирской филармонии пройдет детская программа в рамках цикла «Путешествие в мир музыки». Это уникальная возможность для детей и их родителей узнать больше о мире музыки, наслаждаясь живым исполнением Концертного духового оркестра.

Программа обещает быть интересной и познавательной, раскрывая перед юными зрителями новые музыкальные истории и традиции. Концертный духовой оркестр, известный своими яркими выступлениями, поможет сделать этот опыт незабываемым.

Не упустите шанс окунуться в волшебный мир музыки вместе с вашими детьми!