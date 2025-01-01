Спектакль Приключение Новогодней Елочки. Интерактивное представление с Дедом Морозом для детей от 1 до 5 лет

Приключение Новогодней Елочки в театре «Малышок»

Театр для детей «Малышок» представит интерактивное шоу с участием Деда Мороза. В этой волшебной истории маленькая лесная Елочка мечтает стать главной новогодней Елью, и в этом ей помогут верные друзья: веселая Белочка, красногрудый Снегирь и добрый Лось.

Что вас ждет на спектакле?

Спектакль обещает быть ярким и увлекательным благодаря красочным декорациям, ярким куклам и множеству интерактивных игр. Дети смогут активно участвовать в действиях, что сделает просмотр захватывающим и незабываемым.

Встреча с Дедом Морозом

В конце представления всех ждет долгожданная встреча с Дедом Морозом, а также возможность сфотографироваться с ним на фоне сказочных декораций. Каждый маленький зритель получит от него маленький сувенир на память!

Дополнительная информация

Продолжительность спектакля составляет 40 минут. Рекомендуется приходить за 10 минут до начала представления, чтобы успеть занять места. Пожалуйста, не забудьте сменную обувь.

Спектакль рекомендован детям от 1 до 4 лет. Это добрый, музыкальный спектакль, который наверняка не оставит равнодушными маленьких зрителей!