Приключение Миши и Тиши
Киноафиша Приключение Миши и Тиши

Спектакль Приключение Миши и Тиши

Постановка
Глобус 12+
Возраст 12+

О спектакле

Военная сказка о дружбе и смелости

Театр Глобус продолжает реализацию проектов, направленных на поддержку военнослужащих и укрепление духовного единства жителей Российской Федерации и новых территорий. В этом контексте представляем читателям спектакль, посвященный теме специальной военной операции.

Пьеса «Приключения Миши и Тиши»

Автор пьесы — Александр Трафимов. Это военная сказка в двух актах, рассказывающая о родственной связке, дружбе и смелости. Главные герои — почти взрослый мальчик Миша и маленький, но умный котенок Тиша.

Пятиклассник Миша Тренин живет в условиях красной зоны СВО вместе с мамой и своим котенком. Его папа — фронтовик, который привез котенка из одной разбомбленной деревни. Тиша, хоть и мал, очень умен и стремится подружиться с Мишей, однако мальчику это совсем не нравится.

В спектакле упоминаются страшные события, которые помогут развитию их дружбы. В результате этих испытаний котенок начнет говорить на человеческом языке, а Миша научится понимать животный язык.

Эта постановка не только трогает, но и заставляет задуматься о важности дружбы и единства в самые непростые времена.

