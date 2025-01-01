Меню
Приключение Домовенка

Приключение Домовенка

О концерте/спектакле

О странствиях домовенка в сказочном лесу

В новом спектакле «Домовенок и волшебный лес» зрители станут свидетелями удивительных приключений юного домовенка, который потерял свое жилье и теперь вынужден искать новый дом. Его путь приводит в загадочный лес, где о нем уже наслышаны местные жители, ведь домовые славятся тем, что приносят богатства.

Сказочные встречи

В лесу домовенок сталкивается с множеством знакомых персонажей славянских мифов. Он встречает не только кикимору и бабу-ягу, но и водяного, который наделен удивительными способностями. Эти встречи становятся началом его увлекательного путешествия, где каждый новый знакомый предлагает ему погостить и делится веселыми песнями, поднимая настроение герою.

Лесная царевна

Неожиданно домовенок встречает юную девочку, которая оказывается царевной леса — внучкой самого Лешия! Лешичка решает помочь домовенку и ведет его к своему деду. Леший, следуя природной традиции, предлагает всем лечь спать, так как зима уже на пороге. Он обещает, что после сна домовенок обязательно найдет свой новый дом.

Стремление к людям

Однако наш герой не хочет спать в лесу. Он спешит дальше искать жилище и не забывает о людях, ведь именно им он хочет приносить счастье и удачу. С каждым шагом домовенок обретает новых друзей и открывает для себя чудеса, которые ждут его за пределами леса.

Этот спектакль — не только увлекательное путешествие по миру славянских мифов, но и трогательная история о дружбе, помощи и стремлении к родным. Не пропустите возможность увидеть, как домовенок, преодолевая все преграды, найдет свой дом и принесет радость всем зрителям!

6 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
13:00 от 800 ₽

