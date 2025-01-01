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Приглашение на казнь
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Киноафиша Приглашение на казнь

Спектакль Приглашение на казнь

Постановка
Театр им. Ермоловой 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Спектакль по роману Набокова «Приглашение на казнь»

Об авторе романа
Роман Владимира Набокова «Приглашение на казнь» был впервые опубликован в парижском журнале «Современные записки» в 1935-1936 годах. Сам Набоков называл это произведение своей «единственной поэмой в прозе». Он описывал роман как «скрипку, звучащую в пустом пространстве», отмечая, что его книга не вызовет восторга у массового читателя, но будет интересна тем, кто готов воспринимать ее как сложное художественное произведение.

Сюжет романа
В романе Набоков описывает последние дни жизни Цинцинната Ц., человека, который не вписывается в общество людей с «прозрачными душами». Его «непохожесть» становится причиной его изоляции и осуждения. Герой скрывает свою особенность, но однажды теряет осторожность, и окружающие замечают его отличие. Общество, включая тюремных чиновников, родственников и знакомых, воспринимает его как нечто смешное и страшное. Они даже приготовления к казни превращают в балаган, в то время как сам Цинциннат Ц. остаётся единственным живым, сомневающимся и страдающим человеком.

Тема романа
Ключевая тема произведения — это несовпадение индивидуальности героя с окружающим миром и поиск выхода или спасения в этом несоответствии. Набоков поднимает вопросы о человеческой природе, внутренней борьбе, одиночестве и абсурде. Тема казни и осуждения становится метафорой для любого человека, который не соответствует ожиданиям общества.

Режиссёрская интерпретация
Режиссёр Марина Брусникина говорит о том, что в этом романе для неё важна не только тема, но и уникальное художественное пространство, которое крайне сложно передать на сцене. Она видит в этом произведении вызов и загадку, которые стоит разгадывать. Брусникина отмечает, что в постановке важно сохранить ту тонкую атмосферу романа и передать многослойность его смыслов.

Предыдущие постановки
Роман Набокова был впервые поставлен в Театре Ермоловой в 1989 году под руководством Валерия Фокина. Эта постановка стала важной вехой в театральной интерпретации произведений Набокова.

Режиссер
Марина Брусникина
Марина Брусникина
В ролях
Никита Татаренков
Егор Абрамов
Егор Абрамов
Илья Винс
Сергей Занемонец
Полина Зиновьева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
19:00 от 300 ₽
19 октября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
19:00 от 300 ₽

Фотографии

Приглашение на казнь Приглашение на казнь Приглашение на казнь Приглашение на казнь Приглашение на казнь Приглашение на казнь Приглашение на казнь Приглашение на казнь Приглашение на казнь Приглашение на казнь Приглашение на казнь

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