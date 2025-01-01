Пластический спектакль по мотивам произведения Владимира Набокова в «Арт-платформе» в Новом Манеже

В «Арт-платформа» в Новом Манеже пройдет пластический спектакль «Приглашение на казнь», основанный на антиутопии Владимира Набокова. Этот уникальный проект представлен в жанре физического театра и практически лишен слов. Главный герой, Цинциннат, приговоренный к смертной казни за «непрозрачность» и «гносеологическую гнусность», оказывается в большом сером кубе-камере, окруженном карнавальной иллюминацией, которая подчеркивает как фальшивость, так и мрачность происходящего.

Сюжет и атмосфера

Вокруг куба-камеры живет мир обезличенных людей в белых комбинезонах. Напряженное и плотное повествование не дает зрителям заскучать, создавая ощущение ускоренного времени. Набоков представляет нетипичную антиутопию, противопоставляя жестокой диктатуре замятинско-оруэловского типа нежную диктатуру. В тюрьме Цинцинната его не мучают, а угощают, предлагают игры и развлечения. Однако это радушие оказывается обманчивым: за кажущимся гуманизмом скрывается бесчеловечность.

Философские глубины

Спектакль иллюстрирует идеи Мишеля Фуко из работы «Надзирать и наказывать»: с развитием прогресса насилия не становится меньше, оно просто уходит из кровавых площадей в уютные камеры, где истязается не тело, а душа. Палачи натягивают улыбки и казнят ради «блага» заключенных. История Цинцинната — это крах иллюзий. Единственный поэт и член прозрачного общества продолжает надеяться на правду и справедливость в своем пластмассовом мире.

Вера как источник драмы

Цинциннат, несмотря на насмешки, верит, что бутафорский лаз выведет его на волю, а ряженая девочка-Эммочка станет его настоящей спасительницей. Эта вера добавляет спектаклю пронзительную ноту и поднимает историю мрачного цирка на уровень драмы, которая заставляет задуматься о природе гуманности и власти.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который в очередной раз подтверждает, что театр — это мощный инструмент для отражения и анализа нашего общества.