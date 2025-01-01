Меню
Приглашение на казнь
Киноафиша Приглашение на казнь

Спектакль Приглашение на казнь

Набоков на языке тела 16+
Режиссер Родион Барышев
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Пластический спектакль по мотивам произведения Владимира Набокова в «Арт-платформе» в Новом Манеже

В «Арт-платформа» в Новом Манеже пройдет пластический спектакль «Приглашение на казнь», основанный на антиутопии Владимира Набокова. Этот уникальный проект представлен в жанре физического театра и практически лишен слов. Главный герой, Цинциннат, приговоренный к смертной казни за «непрозрачность» и «гносеологическую гнусность», оказывается в большом сером кубе-камере, окруженном карнавальной иллюминацией, которая подчеркивает как фальшивость, так и мрачность происходящего.

Сюжет и атмосфера

Вокруг куба-камеры живет мир обезличенных людей в белых комбинезонах. Напряженное и плотное повествование не дает зрителям заскучать, создавая ощущение ускоренного времени. Набоков представляет нетипичную антиутопию, противопоставляя жестокой диктатуре замятинско-оруэловского типа нежную диктатуру. В тюрьме Цинцинната его не мучают, а угощают, предлагают игры и развлечения. Однако это радушие оказывается обманчивым: за кажущимся гуманизмом скрывается бесчеловечность.

Философские глубины

Спектакль иллюстрирует идеи Мишеля Фуко из работы «Надзирать и наказывать»: с развитием прогресса насилия не становится меньше, оно просто уходит из кровавых площадей в уютные камеры, где истязается не тело, а душа. Палачи натягивают улыбки и казнят ради «блага» заключенных. История Цинцинната — это крах иллюзий. Единственный поэт и член прозрачного общества продолжает надеяться на правду и справедливость в своем пластмассовом мире.

Вера как источник драмы

Цинциннат, несмотря на насмешки, верит, что бутафорский лаз выведет его на волю, а ряженая девочка-Эммочка станет его настоящей спасительницей. Эта вера добавляет спектаклю пронзительную ноту и поднимает историю мрачного цирка на уровень драмы, которая заставляет задуматься о природе гуманности и власти.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который в очередной раз подтверждает, что театр — это мощный инструмент для отражения и анализа нашего общества.

Фотографии

Приглашение на казнь Приглашение на казнь Приглашение на казнь Приглашение на казнь Приглашение на казнь Приглашение на казнь Приглашение на казнь Приглашение на казнь Приглашение на казнь Приглашение на казнь Приглашение на казнь Приглашение на казнь
