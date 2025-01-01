Новогодний бал-маскарад для старшего поколения

Станьте частью волшебства на новогоднем бале-маскараде, организованном студиями для старшего поколения «Эмоции танца» и «Балансе». В программе праздничного вечера вас ждут увлекательные исторические танцы, созданные в сопровождении любимых новогодних мелодий!

Фантазийные костюмы и атмосфера праздника

Бал-маскарад предоставляет возможность проявить свою креативность — вы можете выбирать костюмы в стиле любого века или профессии. Праздничная атмосфера требует от гостей элегантной формы одежды, включающей такие обязательные атрибуты, как перчатки и сменная обувь. Но главное — это ваше доброе настроение и возвышенное состояние души!

Организаторы и продолжительность мероприятия

Организатором бала-маскарада выступает Пётр Горкин, руководитель кружка любителей танца «Эмоции танца» и кружка бального танца «Балансе» для старшего поколения.

Длительность танцевального вечера составит 2 часа, и он пройдет в двух отделениях. Не упустите возможность окунуться в атмосферу настоящего праздника!

Место проведения

Бал состоится в фойе большого зала.