Спектакль Прибайкальская кадриль

Прибайкальская кадриль
Постановка
Пермский ТЮЗ 18+
Продолжительность 120 минут
Возраст 18+

О спектакле

Душевная комедия о внезапных перипетиях обыкновенной жизни

«Прибайкальская кадриль» — это увлекательный спектакль о том, как найти ответы на житейские вопросы, когда желания и возможности не совпадают. Главные героини, две соседки, сталкиваются с привычной монотонностью семейной жизни и решаются на смелый шаг — на авантюру, которая кардинально меняет их мир.

Режиссером и автором пьесы является Владимир Гуркин, которому известность принес фильм «Любовь и голуби». Как и в его сценарии, здесь присутствует сочетание юмора и искренности, что позволяет зрителям задуматься о своих желаниях.

Спектакль, созданный при участии народного артиста РФ Михаила Скоморохова, обещает быть ярким и запоминающимся. «Прибайкальская кадриль» — это настоящая народная комедия, где соединяются остроумие, песни и легкость исполнения. Рассуждая о важнейших аспектах жизни, авторы предлагают зрителям улыбнуться, вспоминая о своих мечтах.

Приходите в Пермский ТЮЗ, чтобы насладиться этой увлекательной постановкой, которая заставит вас взглянуть на свою жизнь с новой стороны.

Апрель
10 апреля пятница
19:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68
от 800 ₽

Фотографии

