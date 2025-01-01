Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Президентский симфонический оркестр Турции
Киноафиша Президентский симфонический оркестр Турции

Президентский симфонический оркестр Турции

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Виртуозное звучание: Президентский симфонический оркестр Турции

16 октября в 19:00 в концертном зале Мариинского театра состоится уникальное музыкальное событие. На сцене выступит Президентский симфонический оркестр Турции, известный своим высоким уровнем исполнения и разнообразием репертуара.

О оркестре

Президентский симфонический оркестр Турции был основан в 1924 году и с тех пор стал одним из самых престижных оркестров страны. Его состав включает лучших музыкантов, каждый из которых обладает выдающимися навыками игры на своих инструментах. Оркестр регулярно выступает как в Турции, так и за её пределами, представляя турецкую музыку и традиции.

Что ожидать от концерта

Вечер обещает удивить слушателей яркими сольными номерами и насыщенными оркестровыми произведениями. Программа включает как классические произведения, так и современные композиции, что делает концерт актуальным и интересным для широкой аудитории.

Важно знать

Приносим внимание зрителей, что заранее резервирование мест поможет избежать суеты в последний момент, а также обеспечит лучшие места в зале. Не упустите возможность насладиться великолепным звучанием оркестра в одном из лучших концертных залов страны!

Купить билет на концерт Президентский симфонический оркестр Турции

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
16 октября четверг
19:00
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
от 1350 ₽

В ближайшие дни

Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1
0+
Классическая музыка Неоклассика
Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1
10 апреля в 21:00 Планетарий 1
от 2500 ₽
АСО, А.Аниханов
6+
Классическая музыка
АСО, А.Аниханов
21 октября в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 600 ₽
PRO standup. Концерт 30+
18+
Юмор
PRO standup. Концерт 30+
4 октября в 20:00 Sumbur
от 490 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше