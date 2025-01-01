Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Президентский симфонический оркестр Турции, дирижёр - Дж. Делиорман
Билеты от 400₽
Киноафиша Президентский симфонический оркестр Турции, дирижёр - Дж. Делиорман

Президентский симфонический оркестр Турции, дирижёр - Дж. Делиорман

6+
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Президентский симфонический оркестр в Зарядье

Дирижёр: Джеми Джан Делиорман

Президентский симфонический оркестр из Анкары (Турция) порадует зрителей уникальными произведениями, в которых переплетаются европейские традиции с турецким фольклором. В программе концерта — работы двух выдающихся композиторов, входящих в так называемую «турецкую пятёрку», а также ученика одного из них.

Программа концерта

В концерте прозвучат:

  • «Свет в ручье» Ферита Тюзюна
  • Концерт для фортепиано с оркестром Джемаля Решита Рея
  • Вторая симфония Ульви Джемаля Эркина

Ферит Тюзюн и традиции Анатолии

Произведение «Свет в ручье» переносит на сцену одну из самых изящных традиций Анатолии. Этот ритуал, зародившийся в регионе Элазыг, изображает молодые девушки, исполняющие ослепительный танец света у воды. Тюзюн мастерски превращает народную мелодию в яркое оркестровое полотно, соединяя чистоту традиции с современным симфоническим звучанием.

Вариации Джемаля Решита Рея

Концерт для фортепиано с оркестром Джемаля Решита Рея представляет собой 21 вариацию на старинную стамбульскую тюркю «Kâtibim». В основе этой композиции лежит история о путешествии мастера пера XIX века и женщины в Ускюдар, ныне одном из районов Стамбула. Песня стала популярной среди музыкантов различных жанров, включая группу Boney M. Вариации, исполняемые без пауз, сочетает турецкие ритмы с элементами самбы и блюза, создавая многогранный портрет Стамбула.

Симфония Ульви Джемаля Эркина

Вторая симфония Эркина в трёх частях — это одно из выдающихся достижений турецкой симфонической музыки. Эркин удачно соединяет западные музыкальные традиции с ритмической энергией и ладовыми красотами анатолийской народной музыки, что создает уникальную атмосферу и звучание.

Купить билет на концерт Президентский симфонический оркестр Турции, дирижёр - Дж. Делиорман

Помощь с билетами
Октябрь
18 октября суббота
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 400 ₽

В ближайшие дни

Artfonix. Музыкальные миры Ханса Циммера
0+
Неоклассика
Artfonix. Музыкальные миры Ханса Циммера
7 ноября в 20:00 Москонцерт-холл
от 2000 ₽
elcapitan!
16+
Поп Электронная музыка Кавер Вечеринка
elcapitan!
28 октября в 20:00 16 тонн
от 1500 ₽
Шедевры классики. «Времена года» А. Вивальди
6+
Классическая музыка
Шедевры классики. «Времена года» А. Вивальди
22 ноября в 17:00 Музей Пушкина
от 1099 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше