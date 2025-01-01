Президентский симфонический оркестр Турции, дирижёр - Дж. Делиорман

Президентский симфонический оркестр в Зарядье

Дирижёр: Джеми Джан Делиорман

Президентский симфонический оркестр из Анкары (Турция) порадует зрителей уникальными произведениями, в которых переплетаются европейские традиции с турецким фольклором. В программе концерта — работы двух выдающихся композиторов, входящих в так называемую «турецкую пятёрку», а также ученика одного из них.

Программа концерта

В концерте прозвучат:

«Свет в ручье» Ферита Тюзюна

Концерт для фортепиано с оркестром Джемаля Решита Рея

Вторая симфония Ульви Джемаля Эркина

Ферит Тюзюн и традиции Анатолии

Произведение «Свет в ручье» переносит на сцену одну из самых изящных традиций Анатолии. Этот ритуал, зародившийся в регионе Элазыг, изображает молодые девушки, исполняющие ослепительный танец света у воды. Тюзюн мастерски превращает народную мелодию в яркое оркестровое полотно, соединяя чистоту традиции с современным симфоническим звучанием.

Вариации Джемаля Решита Рея

Концерт для фортепиано с оркестром Джемаля Решита Рея представляет собой 21 вариацию на старинную стамбульскую тюркю «Kâtibim». В основе этой композиции лежит история о путешествии мастера пера XIX века и женщины в Ускюдар, ныне одном из районов Стамбула. Песня стала популярной среди музыкантов различных жанров, включая группу Boney M. Вариации, исполняемые без пауз, сочетает турецкие ритмы с элементами самбы и блюза, создавая многогранный портрет Стамбула.

Симфония Ульви Джемаля Эркина

Вторая симфония Эркина в трёх частях — это одно из выдающихся достижений турецкой симфонической музыки. Эркин удачно соединяет западные музыкальные традиции с ритмической энергией и ладовыми красотами анатолийской народной музыки, что создает уникальную атмосферу и звучание.