Фестиваль «День Д». Презентация второго сборника «Вокруг Довлатова»

«День Д» издал второй сборник лекций!

Ведут презентацию директор фестиваля Анастасия Принцева, глава Союза писателей, автор монографии "Довлатов" в серии ""ЖЗЛ" Валерий Попов и доктор филологических наук, специалист по творчеству Довлатова Игорь Сухих.

На презентации вы сможете купить наш сборник.

Выражаем сердечную благодарность Адвокатскому бюро "ЮК Гессена" за поддержку в публикации сборника!

В сборник вошли материалы вечера воспоминаний, лекции Льва Лурье, Валерия Попова, Киры Долининой, Полины Барсковой, Игоря Сухих, Дмитрия Черепанова, Дмитрия Травина.

День Д — ежегодный фестиваль памяти Сергея Довлатова и его времени, который проходит в девятый раз 30–31 августа 2025 года на различных площадках Петербурга и посвящен Ленинграду Довлатова, его дружеским кругам и стилю жизни.

Слоган фестиваля: «В любой ситуации необходима минимальная доля абсурда».