Презентация новогоднего альбома Winter Stories

Зимние истории от Real Jam Jazz Band

В этот зимний вечер музыканты чудесного джаз-бэнда представят свой новогодний альбом «Winter Stories» («Зимние истории»). В программе прозвучат авторские аранжировки любимых рождественских гимнов, включая «Let it Snow», «Jingle Bells», «Jingle Bell Rock» и другие. Вы сможете услышать известные джазовые стандарты в новом, завораживающем звучании и в трехголосном исполнении.

О коллективе

Real Jam Jazz Band, под руководством Татианы Фатеевой, — один из самых востребованных вокально-инструментальных коллективов Москвы. На протяжении 16 лет три вокалистки и семь инструменталистов создают атмосферу элегантного джаза, возвращая слушателей к временам черно-белого кино и биг-бэндов.

Коллектив был основан в 2009 году, и с тех пор стал резидентом самых авторитетных джазовых площадок столицы и частым гостем известных музыкальных клубов страны. Любители джаза могли слышать Real Jam на таких фестивалях, как «Усадьба. Джаз» (Архангельское), «Jazz Voices» (Москва), «Джаз-Лихорадка» (Пермь) и многих других.

Достижения и выступления

Вокалистки ансамбля получили I премию на конкурсе «Gnesin Jazz 2019» и принимают участие в спектакле Театра Ермоловой «Карнавальная ночь». Бэнд также выступил в рамках культурной программы Олимпийских игр-2014 в Сочи и был музыкальным гостем Рождественского приема МИД РФ.

В 2014 и 2017 годах Real Jam с большим успехом посетил Индию, где выступил на приемах посольства в честь Дня России. Они также появляются на телевидении в популярных телешоу, таких как «Что? Где? Когда?» и «Сто к одному», а также на радиостанциях, включая «Маяк» и «Радио JAZZ».

Дискография

В дискографии Real Jam можно найти альбомы: «10» (2018), «Winter Wonderland» (2019), а также новейший альбом «Times», который был презентован в Клубе Алексея Козлова в октябре 2024 года. В конце 2025 года был выпущен новогодний альбом «Winter Stories».

Состав

В состав бэнда входят: