Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Презентация новогоднего альбома Winter Stories
Билеты от 5900₽
Киноафиша Презентация новогоднего альбома Winter Stories

Презентация новогоднего альбома Winter Stories

12+
Возраст 12+
Билеты от 5900₽

О концерте

Зимние истории от Real Jam Jazz Band

В этот зимний вечер музыканты чудесного джаз-бэнда представят свой новогодний альбом «Winter Stories» («Зимние истории»). В программе прозвучат авторские аранжировки любимых рождественских гимнов, включая «Let it Snow», «Jingle Bells», «Jingle Bell Rock» и другие. Вы сможете услышать известные джазовые стандарты в новом, завораживающем звучании и в трехголосном исполнении.

О коллективе

Real Jam Jazz Band, под руководством Татианы Фатеевой, — один из самых востребованных вокально-инструментальных коллективов Москвы. На протяжении 16 лет три вокалистки и семь инструменталистов создают атмосферу элегантного джаза, возвращая слушателей к временам черно-белого кино и биг-бэндов.

Коллектив был основан в 2009 году, и с тех пор стал резидентом самых авторитетных джазовых площадок столицы и частым гостем известных музыкальных клубов страны. Любители джаза могли слышать Real Jam на таких фестивалях, как «Усадьба. Джаз» (Архангельское), «Jazz Voices» (Москва), «Джаз-Лихорадка» (Пермь) и многих других.

Достижения и выступления

Вокалистки ансамбля получили I премию на конкурсе «Gnesin Jazz 2019» и принимают участие в спектакле Театра Ермоловой «Карнавальная ночь». Бэнд также выступил в рамках культурной программы Олимпийских игр-2014 в Сочи и был музыкальным гостем Рождественского приема МИД РФ.

В 2014 и 2017 годах Real Jam с большим успехом посетил Индию, где выступил на приемах посольства в честь Дня России. Они также появляются на телевидении в популярных телешоу, таких как «Что? Где? Когда?» и «Сто к одному», а также на радиостанциях, включая «Маяк» и «Радио JAZZ».

Дискография

В дискографии Real Jam можно найти альбомы: «10» (2018), «Winter Wonderland» (2019), а также новейший альбом «Times», который был презентован в Клубе Алексея Козлова в октябре 2024 года. В конце 2025 года был выпущен новогодний альбом «Winter Stories».

Состав

В состав бэнда входят:

  • Татиана Фатеева — вокал
  • Наталья Толмачева — вокал
  • Анастасия Стрекачева — вокал
  • Алексей Рябухин — рояль
  • Вадим Харченко — гитара, вокал
  • Юрий Севастьянов — саксофон
  • Антон Гимазетдинов — тромбон
  • Павел Скорняков — флейта, сопрано-саксофон
  • Павел Протасов — контрабас
  • Евгений Камкин — ударные

Купить билет на концерт Презентация новогоднего альбома Winter Stories

Помощь с билетами
Декабрь
13 декабря суббота
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 5900 ₽

В ближайшие дни

Предновогодний субботний бранч
0+
Джаз
Предновогодний субботний бранч
7 января в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
Большой стендап от топ-комиков каждый день
18+
Юмор
Большой стендап от топ-комиков каждый день
25 декабря в 19:00 Джон Донн
от 1090 ₽
Волшебный мир Уолта Диснея с органом: Олеся Кравченко, Ольга Сиушкина, Владислав Шавров
6+
Классическая музыка
Волшебный мир Уолта Диснея с органом: Олеся Кравченко, Ольга Сиушкина, Владислав Шавров
25 апреля в 12:00 Дом музыки
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше