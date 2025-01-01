Меню
Презентация книги и творческий вечер Ильи Ицкова «Из разных лет...»
0+
Возраст 0+
О концерте/спектакле

Творческий вечер Ильи Ицкова в Москве

17 октября пройдет уникальная презентация книги и творческий вечер известного писателя и поэта Ильи Ицкова. Это событие обещает быть незабываемым, насыщенным творчеством и вдохновением.

Участники вечера

В программе примут участие выдающиеся артисты:

  • Юрий Розум — народный артист России, который подарит зрителям мощные музыкальные эмоции.
  • Александр Журбин — заслуженный деятель искусств России и известный композитор, чья музыка пронизана глубиной и чувственностью.
  • Александр Галибин — народный артист России, известный своим талантом и харизмой на сцене.
  • Мераб Мегрели — заслуженный артист России, чей выступления всегда вызывают бурю эмоций.
  • Также на сцену выйдут артисты Московских театров, которые добавят разнообразия и яркости в программу вечера.

О вечере

Это событие перенесет вас в мир искусства и творчества. Каждый номер программы будет наполнен атмосферой вдохновения, что позволит зрителям погрузиться в новые идеи и мысли. Не пропустите эту возможность окунуться в завораживающий мир Ильи Ицкова и его творческих друзей!

Октябрь
17 октября пятница
19:00
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
от 1000 ₽

