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Превращение. Пластический спектакль
Билеты от 1500₽
Киноафиша Превращение. Пластический спектакль

Спектакль Превращение. Пластический спектакль

16+
Режиссер Елизавета Матвиевич
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Исследование человеческой сущности: «Превращение» по Кафке

«Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое…» Эта знаменитая строка открывает мир, в который погружает зрителя новая театральная постановка.

Что происходит с человеком, когда его тело становится чужим, а мир вокруг перестает его узнавать? Где проходит граница между «я» и «не-я»? И существует ли она вообще? Спектакль не просто интерпретирует произведение Франца Кафки, но и глубоко исследует темы телесной отчуждённости и распада идентичности. Это попытка заговорить о том, что может случиться с каждым из нас.

Режиссура и актерский состав

Режиссером спектакля выступила Елизавета Матвиевич, которая известна своими смелыми и нестандартными подходами к классическим текстам.

В роли Грегора Замзы зрителей ждет Николай Галлямов, а его окружение составляют талантливые актеры: Павел Юстер, Елена Демиденко, Роксана Руинская, Анастасия Столова, Амина Полякова, Сергей Сухин, Виктория Кириченко, Андрей Смирнов, Дария Игнатьева, Виктория Хоменко, Елена Иосифовна, Юлия Воробьева, Елена Корж, Асия Ледовская и Ярославна Снегур, а также Диана Соловьёва.

Организация и постановка

Спектакль реализован в рамках первой Общедоступной Театральной Мастерской под руководством художественного руководителя Романа Акимова. Это дает возможность каждому зрителю прикоснуться к великому произведению и задуматься о вечных вопросах бытия.

Не упустите шанс увидеть эту уникальную постановку и погрузиться в мир Кафки, который, несмотря на свою абсурдность, находит отклик в сердцах современного зрителя.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Брюсов-холл Москва, Брюсов пер., 11, стр. 1, вход из Вознесенского переулка
20:00 от 1500 ₽
6 августа
Брюсов-холл Москва, Брюсов пер., 11, стр. 1, вход из Вознесенского переулка
20:00 от 2000 ₽
14 августа
Брюсов-холл Москва, Брюсов пер., 11, стр. 1, вход из Вознесенского переулка
20:00 от 2000 ₽

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