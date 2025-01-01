Спектакль Превращение. Пластический спектакль

Исследование человеческой сущности: «Превращение» по Кафке

«Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое…» Эта знаменитая строка открывает мир, в который погружает зрителя новая театральная постановка.

Что происходит с человеком, когда его тело становится чужим, а мир вокруг перестает его узнавать? Где проходит граница между «я» и «не-я»? И существует ли она вообще? Спектакль не просто интерпретирует произведение Франца Кафки, но и глубоко исследует темы телесной отчуждённости и распада идентичности. Это попытка заговорить о том, что может случиться с каждым из нас.

Режиссура и актерский состав

Режиссером спектакля выступила Елизавета Матвиевич, которая известна своими смелыми и нестандартными подходами к классическим текстам.

В роли Грегора Замзы зрителей ждет Николай Галлямов, а его окружение составляют талантливые актеры: Павел Юстер, Елена Демиденко, Роксана Руинская, Анастасия Столова, Амина Полякова, Сергей Сухин, Виктория Кириченко, Андрей Смирнов, Дария Игнатьева, Виктория Хоменко, Елена Иосифовна, Юлия Воробьева, Елена Корж, Асия Ледовская и Ярославна Снегур, а также Диана Соловьёва.

Организация и постановка

Спектакль реализован в рамках первой Общедоступной Театральной Мастерской под руководством художественного руководителя Романа Акимова. Это дает возможность каждому зрителю прикоснуться к великому произведению и задуматься о вечных вопросах бытия.

Не упустите шанс увидеть эту уникальную постановку и погрузиться в мир Кафки, который, несмотря на свою абсурдность, находит отклик в сердцах современного зрителя.