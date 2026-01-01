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Pretty Woman: бархатный джаз на крыше. Хиты 90-х о любви к женщинам
Билеты от 3700₽
Киноафиша Pretty Woman: бархатный джаз на крыше. Хиты 90-х о любви к женщинам

Pretty Woman: бархатный джаз на крыше. Хиты 90-х о любви к женщинам

12+
Возраст 12+
Билеты от 3700₽

О концерте

Ночные хиты джаза под открытым небом на крыше

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, которое состоится на загадочной панорамной крыше с видом на Москву-Сити. Самый известный московский крунер Антон Ярославский в сопровождении живого джазового бэнда исполнит 17 мировых хитов 80–90-х годов.

Звучание известных мелодий, таких как «Pretty Woman», «Only You», «Careless Whisper» и «Jealous Guy», будет обрамлено джазовым стилем, который придаст им новое дыхание. Здесь, на крыше, любимые хиты предстанут в иных, неожиданных интерпретациях, позволяя вам вновь пережить восхищение, нежность, ревность и множество других эмоций.

Уютная атмосфера и живая музыка

Настоящий джаз создает атмосферу, в которой можно не только впитать звуки, но и танцевать. В уютном пространстве на 150 мест вас ждут столики со свечами, гирлянды, пледы и бар с разнообразной кухней. Музыка наполнит вечер романтикой и позволит вам ощутить магию момента.

Неповторимый вечер

Каждая песня вспомнит что-то важное для вас — тот вечер, незабываемого человека или особое чувство. Такого вечера не бывает много, и каждый его момент стоит запомнить.

Не упустите шанс провести вечер в компании живой музыки и запоминающихся мелодий — с нами вы услышите их так, как никогда раньше!

Купить билет на концерт Pretty Woman: бархатный джаз на крыше. Хиты 90-х о любви к женщинам

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Сентябрь
4 сентября пятница
19:30
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
от 3700 ₽
6 сентября воскресенье
19:00
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
от 3700 ₽

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