Pretty Reckless tribute

Ночь рок-н-ролла: трибьют группы The Pretty Reckless в клубе Джаггер

Погрузитесь в мир мощной музыки и незабываемых эмоций на трибьют-концерте группы The Pretty Reckless, который пройдет в клубе Джаггер.

Что ожидать от концерта?

На сцене клуба выступит талантливый трибьют-коллектив, который воспроизведет лучшие хиты The Pretty Reckless. Зрителей ждет динамичное шоу с яркими музыкальными номерами и атмосферой настоящего рок-клуба. Если вы любите рок и хотите увидеть зажигательное представление, этот концерт станет отличным выбором!

Интересные факты о The Pretty Reckless

Группа была основана в 2009 году и быстро завоевала популярность благодаря мощному вокалу Тейлор Момсен .

. Их альбомы неоднократно входили в чарты Billboard, а песни «Heaven Knows» и «Make Me Wanna Die» стали настоящими хитами.

The Pretty Reckless известны своими провокационными текстами и уникальным звучанием, которое сочетает элементы рок, пост-гранж и альтернативы.

Где и когда

Не упустите возможность насладиться живой музыкой в одном из самых популярных клубов города. Клуб Джаггер расположен по адресу: ул. Пушкина, д. 10. Начало концерта в 20:00, двери откроются в 19:00.

Билеты

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте клуба и в кассах. Рекомендуем не откладывать покупку, так как количество мест ограничено!

Приходите на трибьют-концерт The Pretty Reckless и погружайтесь в атмосферу настоящего рок-н-ролла!