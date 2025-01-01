Pretty Reckless tribute

Погрузитесь в мир мощной музыки и незабываемых эмоций на трибьют-концерте группы The Pretty Reckless, который пройдет в клубе Джаггер.
На сцене клуба выступит талантливый трибьют-коллектив, который воспроизведет лучшие хиты The Pretty Reckless. Зрителей ждет динамичное шоу с яркими музыкальными номерами и атмосферой настоящего рок-клуба. Если вы любите рок и хотите увидеть зажигательное представление, этот концерт станет отличным выбором!
Не упустите возможность насладиться живой музыкой в одном из самых популярных клубов города. Клуб Джаггер расположен по адресу: ул. Пушкина, д. 10. Начало концерта в 20:00, двери откроются в 19:00.
Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте клуба и в кассах. Рекомендуем не откладывать покупку, так как количество мест ограничено!
Приходите на трибьют-концерт The Pretty Reckless и погружайтесь в атмосферу настоящего рок-н-ролла!