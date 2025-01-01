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Pretty Reckless tribute
Киноафиша Pretty Reckless tribute

Pretty Reckless tribute

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Ночь рок-н-ролла: трибьют группы The Pretty Reckless в клубе Джаггер

Погрузитесь в мир мощной музыки и незабываемых эмоций на трибьют-концерте группы The Pretty Reckless, который пройдет в клубе Джаггер

Что ожидать от концерта?

На сцене клуба выступит талантливый трибьют-коллектив, который воспроизведет лучшие хиты The Pretty Reckless. Зрителей ждет динамичное шоу с яркими музыкальными номерами и атмосферой настоящего рок-клуба. Если вы любите рок и хотите увидеть зажигательное представление, этот концерт станет отличным выбором!

Интересные факты о The Pretty Reckless

  • Группа была основана в 2009 году и быстро завоевала популярность благодаря мощному вокалу Тейлор Момсен.
  • Их альбомы неоднократно входили в чарты Billboard, а песни «Heaven Knows» и «Make Me Wanna Die» стали настоящими хитами.
  • The Pretty Reckless известны своими провокационными текстами и уникальным звучанием, которое сочетает элементы рок, пост-гранж и альтернативы.

Где и когда

Не упустите возможность насладиться живой музыкой в одном из самых популярных клубов города. Клуб Джаггер расположен по адресу: ул. Пушкина, д. 10. Начало концерта в 20:00, двери откроются в 19:00.

Билеты

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте клуба и в кассах. Рекомендуем не откладывать покупку, так как количество мест ограничено!

Приходите на трибьют-концерт The Pretty Reckless и погружайтесь в атмосферу настоящего рок-н-ролла!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 декабря
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 800 ₽

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