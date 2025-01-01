Меню
Преступление и наказание
Киноафиша Преступление и наказание

Спектакль Преступление и наказание

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Спектакль «Преступление и наказание» в стиле рэп

Новый спектакль, основанный на романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», обещает удивить зрителей свежим взглядом на классическое произведение. Основная идея проекта — адаптация известного сюжета в современном рэп-формате.

Уникальный подход к классике

Уникальность спектакля заключается в том, что все рэп-тексты сохраняют оригинальный язык автора. Лев Киселёв, автор текстов, отмечает: «Проза Достоевского очень хорошо подходит для рэпа, потому что у него интересные сюжеты и обстоятельные диалоги. “Преступление и наказание” — это вообще рэперская история. Она дерзкая, хулиганская, там есть и убийство, и проститутки, и расследование — всё очень близко к рэпу».

Сюжет и художественные приёмы

Зрителей ждут неожиданные художественные и сценические приёмы, основанные на мотивах романа о молодом студенте Родионе Раскольникове. Главный герой сталкивается с финансовыми трудностями, что вынуждает его оставить учёбу. В результате, он начинает планировать и совершает жестокое убийство, чтобы проверить свою теорию о «сверхчеловеке».

Почему стоит посетить спектакль?

Этот спектакль — не только возможность увидеть знакомую историю в новом свете, но и шанс погрузиться в атмосферу современного искусства. Уникальное сочетание классики и современной музыки сделает этот вечер незабываемым. Не упустите возможность стать частью театрального эксперимента, который подарит вам новые эмоции и впечатления!

Режиссер
Захар Насакин
В ролях
Лев Киселев
Илья Додылин
Карина Мостовая
Кристина Ковалюк
Нина Колосова

Купить билет на спектакль

Расписание

14 ноября
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
19:00 от 1500 ₽
5 декабря
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание

