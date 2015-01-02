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Преступление и наказание
Киноафиша Преступление и наказание

Спектакль Преступление и наказание

16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Театральный фестиваль «Школьная классика» представляет

Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует к просмотру спектакль «Преступление и наказание», основанный на знаменитом произведении Федора Достоевского. Этот спектакль особенно актуален в свете 200-летия со дня рождения писателя.

О спектакле

«Преступление и наказание» — это не просто история о преступлении. Это глубокое исследование терзаний совести, духовных испытаний и поиска пути к истине. Главный герой, совершивший смертный грех, сталкивается с внутренними конфликтами и осознанием своего деяния. Он готовится к встрече с судом божественным, который, в отличие от земного, не имеет возможности обойти.

Режиссерская концепция

Режиссер спектакля предлагает зрителям взглянуть на известный сюжет как на путь верующего человека к Богу. Это интерпретация, которая открывает новые грани классической истории и позволяет задуматься о вечных вопросах добра и зла.

Почему стоит посмотреть

Спектакль будет интересен не только школьникам, но и всем любителям театра, ищущим глубокие и осмысленные истории. Это возможность увидеть знакомый сюжет в новом свете и погрузиться в философские размышления о совести и искуплении.

Не упустите шанс увидеть «Преступление и наказание» на сцене театра в рамках фестиваля «Школьная классика»!

Режиссер
Мария Журавлева
В ролях
Сергей Недугов
Геннадий Хасанов
Марина Петухова
Константин Бурухин
Роман Иконников

Фотографии

Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание
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