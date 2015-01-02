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Преступление и наказание
Киноафиша Преступление и наказание

Спектакль Преступление и наказание

16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует

Этот классический сюжет, основанный на произведении Федора Достоевского, не так часто появляется на театральных подмостках, но в этом году он особенно актуален в связи с 200-летием со дня рождения писателя.

О чем спектакль?

Спектакль раскрывает терзания совести не только в нравственном, но и в духовном смысле. Главный герой, совершив смертный грех, сталкивается с внутренними конфликтами и страданиями. Он осознает, что наказание суда земного можно вынести, но от страшного суда божьего не укрыться.

Духовное путешествие

Режиссер спектакля предлагает зрителям взглянуть на этот знаменитый сюжет как на путь верующего человека к Богу. История обретения истинного пути становится центром повествования, показывая, как осознание своих ошибок может привести к искуплению.

Интересные факты

  • Спектакль основан на одноименном романе Федора Достоевского, выходящем в свет в 1866 году.
  • Достоевский сам пережил множество терзаний, что сделало его произведения глубоко личными и философскими.
  • В этом спектакле поднимается вопрос о моральной ответственности и поиске внутреннего мира.

Не упустите возможность увидеть уникальную интерпретацию классики и задуматься о вечных вопросах, которые волнуют человечество.

Режиссер
Мария Журавлева
В ролях
Сергей Недугов
Геннадий Хасанов
Марина Петухова
Константин Бурухин
Роман Иконников

Фотографии

Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание
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