Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует

Этот классический сюжет, основанный на произведении Федора Достоевского, не так часто появляется на театральных подмостках, но в этом году он особенно актуален в связи с 200-летием со дня рождения писателя.

О чем спектакль?

Спектакль раскрывает терзания совести не только в нравственном, но и в духовном смысле. Главный герой, совершив смертный грех, сталкивается с внутренними конфликтами и страданиями. Он осознает, что наказание суда земного можно вынести, но от страшного суда божьего не укрыться.

Духовное путешествие

Режиссер спектакля предлагает зрителям взглянуть на этот знаменитый сюжет как на путь верующего человека к Богу. История обретения истинного пути становится центром повествования, показывая, как осознание своих ошибок может привести к искуплению.

Интересные факты

Спектакль основан на одноименном романе Федора Достоевского, выходящем в свет в 1866 году.

Достоевский сам пережил множество терзаний, что сделало его произведения глубоко личными и философскими.

В этом спектакле поднимается вопрос о моральной ответственности и поиске внутреннего мира.

Не упустите возможность увидеть уникальную интерпретацию классики и задуматься о вечных вопросах, которые волнуют человечество.