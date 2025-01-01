Спектакль Преступление и наказание

Спектакль по Достоевскому в Малом театре кукол

Философский спектакль для искателей ответов

Постановка будет интересна зрителям, которые задумываются о границах морали и человеческой совести, тем, кто ищет ответы на вопросы: тварь ли я дрожащая или право имею? В центре сюжета — размышления над преступлением, наказанием и внутренними терзаниями, которые захлестывают главного героя, Родиона Раскольникова.

Необычная интерпретация классики

Зрители станут свидетелями необычной сцены поминок, где встречаются герои, словно сошедшие со страниц великого романа Федора Достоевского. Старуха-процентщица, её сестра, совесть Родиона, а может, и он сам — кто именно умер, и кого поминают, остаётся загадкой. Постановка полна философских и моральных вопросов, на которые ответить не так просто.