Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Преступление и наказание
Киноафиша Преступление и наказание

Спектакль Преступление и наказание

Постановка
Малый театр кукол МТК 12+
Режиссер Варика Купорова-Экономски
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по Достоевскому в Малом театре кукол

Философский спектакль для искателей ответов

Постановка будет интересна зрителям, которые задумываются о границах морали и человеческой совести, тем, кто ищет ответы на вопросы: тварь ли я дрожащая или право имею? В центре сюжета — размышления над преступлением, наказанием и внутренними терзаниями, которые захлестывают главного героя, Родиона Раскольникова.

Необычная интерпретация классики

Зрители станут свидетелями необычной сцены поминок, где встречаются герои, словно сошедшие со страниц великого романа Федора Достоевского. Старуха-процентщица, её сестра, совесть Родиона, а может, и он сам — кто именно умер, и кого поминают, остаётся загадкой. Постановка полна философских и моральных вопросов, на которые ответить не так просто.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 сентября
Малый театр кукол МТК Санкт-Петербург, Лиговский просп., 267, корп. 2
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Преступление и наказание Преступление и наказание

В ближайшие дни

Три товарища
16+
Мюзикл
Три товарища
15 октября в 19:00 Дворец искусств Ленинградской области
от 1000 ₽
22'07
18+
Иммерсивный
22'07
25 августа в 21:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Бешеные деньги
16+
Комедия
Бешеные деньги
24 октября в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше