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Преступление и наказание
Киноафиша Преступление и наказание

Спектакль Преступление и наказание

Постановка
Мастерская 16+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Моноспектакль по Достоевскому

В новой постановке «Преступления и наказания» режиссер фокусируется на нескольких днях из жизни Родиона Раскольникова, погружая зрителей в стремительно разворачивающийся сюжет глазами самого героя. Спектакль исследует внутренний мир Раскольникова, показывая его путь от преступления к духовному падению.

Сюжет и концепция

История начинается с одного убийства, которое постепенно превращается в трагедию гибели души. Для Раскольникова поиск смысла жизни, Бога и истины становится неотъемлемой частью его существования. Он предстает перед нами как человек, стремящийся к пониманию своей судьбы, но в итоге оказывается побежден собственными демонами.

Визуальное и эмоциональное оформление

Спектакль акцентирует внимание на внутреннем конфликте героя, использующем монолог Раскольникова как средство раскрытия его глубочайших переживаний. В этом рассказе-исповеди он проходит путь от возникновения безумной идеи до глубокого раскаяния. Окруженный зеркалами, которые множат его страхи и кошмары, Раскольников стремится разгадать тайну бытия, но оказывается, что борьба ведется не с внешним миром, а с самим собой.

Почему стоит посмотреть

Постановка предлагает зрителям уникальный взгляд на классическое произведение, концентрируясь на психологических аспектах внутреннего мира героя. Это возможность глубже понять мотивацию и переживания Раскольникова, соприкоснуться с его внутренними противоречиями и темной стороной человеческой природы.

Режиссер
Андрей Гаврюшкин
В ролях
Федор Климов
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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