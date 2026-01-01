«Преступление и наказание» в БДТ им. Товстоногова

Японская интерпретация классики

В театре БДТ им. Товстоногова японский режиссер Мотои Миура представляет свой взгляд на роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Миура, известный русскому зрителю по своим постановкам пьес А.П. Чехова, ранее ставил «Чайку» и «Дядю Ваню» в театре «Читэн» (Киото), который гастролировал в БДТ в 2016 и 2019 годах соответственно.

Декорации и исполнение

Для «Преступления и наказания» Миура создал уникальную сценографию. Окрестности Сенной площади представлены в виде кирпичной стены, напоминая брандмауэр доходного дома, из дверей которого появляются и исчезают персонажи романа. Художник Итару Сугимото создал этот декор, придавая спектаклю особую атмосферу.

Каллиграфический подход к тексту

Мотои Миура подходит к тексту Достоевского как каллиграф к иероглифу: лаконичные движения героев и краткие реплики соединяются в единое целое. В спектакле пересекаются западный психологизм и восточный символизм, создавая уникальное представление классического произведения.

Состав и актеры

В спектакле задействованы артисты БДТ разных поколений. Роль Родиона Раскольникова исполняет Геннадий Блинов, следователя Порфирия Петровича – Руслан Барабанов. Соню Мармеладову сыграют Татьяна Бедова, ранее исполнившая эту роль в экранизации 1969 года, и дебютантка Александра Соловьева из стажерской группы.

Режиссер о спектакле

Мотои Миура отмечает: «В Японии, как и в России, стыдно признаться, что ты не читал «Преступление и наказание». Достоевский интересен тем, что его идеи, развиваясь как клубок, открывают новые смыслы каждый раз. Эта тема остается актуальной, и люди, несмотря на прошедшие двести лет, остаются такими же, как прежде.»

Режиссерский опыт

Мотои Миура, после окончания Драматической школы «Тохо Гакуэн», работал как в японских, так и в европейских театрах. Он сотрудничал с труппами «Сейнендан» и «Комаба Агора», а также с Театром Жерара Филиппа, Национальным драматическим центром Сен-Дени и Национальным театром Le Quartz-Scene в Бресте. В своем сотрудничестве с театром «Читэн» Миура отошел от традиционного японского подхода к написанию пьес и обратился к европейской драматургии и литературе, работая с текстами Йона Фоссе, Дэвида Хэрроуара, Франца Кафки, Антона Чехова и Федора Достоевского.