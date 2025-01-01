Балет Бориса Эйфмана по роману Ф. М. Достоевского

Балет «Преступление и наказание» создан на музыку Г. Малера, Б. Тищенко и митрополита Илариона (Алфеева). Декорации разработаны Зиновием Марголиным, костюмы – Ольгой Шаишмелашвили. Световое оформление принадлежит Глебу Фильштинскому и Борису Эйфману.

Творческое кредо Бориса Эйфмана

Борис Эйфман формулирует свое творческое кредо так: «Я обращаюсь к литературным шедеврам не столько в поисках сюжетной канвы, сколько в стремлении обогатить постановку философскими и интеллектуальными идеями, причем теми, что не лежат на поверхности текста, а обнаруживаются при глубоком понимании произведения». Это утверждение отражает его неослабевающий интерес к наследию выдающихся писателей, среди которых особенно выделяется Ф. М. Достоевский.

История обращения к Достоевскому

Первый балет Эйфмана по мотивам произведений Достоевского – «Идиот» – был создан в 1980 году. За ним последовали пластические трактовки «Братьев Карамазовых». «Карамазовы» 1995 года и балет «По ту сторону греха», вышедший 18 лет спустя, стали яркими иллюстрациями его интерпретации произведения.

Философские глубины «Преступления и наказания»

«Преступление и наказание» – третий роман из «великого пятикнижия» Достоевского, который Эйфман перевел на язык танца. Он не ставит целью иллюстрировать текст, а стремится разгадать сложные вопросы о глубинной природе человека, значении моральных ориентиров и последствиях их утраты. Через хореографию он открывает новые грани произведения, позволяя зрителю задуматься над извечными темами добра и зла.

Такой подход делает спектакль не только эстетически привлекательным, но и интеллектуально насыщенным, привлекая внимание как любителей театра, так и тех, кто стремится понять философские идеи, заложенные в русском классическом литературном наследии.