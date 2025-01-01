Меню
Преступление и наказание
Билеты от 800₽
Киноафиша Преступление и наказание

Спектакль Преступление и наказание

Постановка
Театр Гоголя 16+
Режиссер Антон Яковлев
Продолжительность 180 минут
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О спектакле

Преступление и наказание: следственный эксперимент в спектакле Антона Яковлева

В Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя состоится спектакль режиссера Антона Яковлева по мотивам романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание». Эта интерпретация не представляет собой прямой пересказ произведения, а превращает его в психологический и следственный эксперимент, исследующий внутренние конфликты главного героя Родиона Раскольникова.

Психологический триллер на сцене

Действие спектакля развивается как лихорадочный сон Раскольникова, где реальность искажена, а память блокирует ужасные события. Зритель становится свидетелем их восстановления через работу следственной группы из десяти человек, задача которой — выяснить детали и мотивы преступления. Это необычное взаимодействие заставляет героя вспомнить пережитое и осознать содеянное.

Награды и достижения

Спектакль уже удостоен Московской премии блогеров за лучшую мужскую роль второго плана, которую завоевал Андрей Финягин в роли Свидригайлова. Кроме того, он является номинантом национальной театральной премии «Золотая Маска» в категории «Драматический театр и театр кукол. Большая форма» за сезон 2023-2024.

Слово режиссера

Антон Яковлев делится своими размышлениями о спектакле: «Для меня эта работа — это не просто иллюстрация классического текста. Это личное этическое высказывание, поиски новой формы интерпретации великой литературы». Он отмечает, что «Преступление и наказание» — это роман, который важно прочитать, даже если не любишь Достоевского, поскольку он показывает двойственную природу человека и важен для формирования личных взглядов на жизнь.

Яковлев также подчеркивает актуальность тем, поднятых в романе: «Теория Раскольникова все еще жива, и разделение людей на тех, кто «право имеет», и «низший материал» существует и в наше время. Вопрос, что может остановить человека на грани преступления, остается открытым».

Стоит отметить, что в спектакле есть сценические элементы, связанные с употреблением табачной продукции. Мы напоминаем, что курение опасно для вашего здоровья.

Декабрь
Январь
27 декабря суббота
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 800 ₽
8 января четверг
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 800 ₽
24 января суббота
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 800 ₽

