Спектакль Преступление и наказание

«Преступление и наказание» Омского ТЮЗа на сцене Дома актера

Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» открывает Великое Пятикнижие — серию из пяти известных произведений автора, в которых ставятся острые вопросы человеческого бытия. Эти вопросы, позже получившие название экзистенциальных, исследуют внутренний мир человека и его самосознание, что стало ключевым в истории мировой философии и психологии.

О постановке

Режиссер Дмитрий Акимов из Иркутска предлагает зрителям уникальный взгляд на классический роман в спектакле Омского ТЮЗа. В центре внимания — тема «одичалой» совести, терзающей героев на протяжении всей истории. Знакомые сюжетные линии раскрываются неожиданно, преломляясь через острый режиссерский подход.

Спектакль насыщен событиями, где герои постоянно находятся под наблюдением друг друга, и слышат свои мысли, озвученные чужими голосами. Сценография лаконична, а костюмы персонажей условны и монохромны, что создает атмосферу вне времени и пространства.

Связь с Омском

Дмитрий Акимов подчеркивает, что его выбор пал на «Преступление и наказание» не случайно. «Сам Достоевский отбывал каторгу здесь, и финальные события романа описывают именно Омский острог. Я уверен, что эти стечения событий, тайные знаки не случайны», — говорит режиссер.

Актерский состав

В спектакле участвуют:

Иван Павлов

Евгений Сизов

Ольга Исакова

Ирина Коломиец

Данил Супрун

Галина Волокитина

Вероника Супрун

Таисия Галочкина

Ангелина Лыкова

Заслуженная артистка РФ Лариса Яковлева

Кирилл Лазарь

Виталий Сосой

Анна Сосой

Димитрий Пономарёв

Владимир Крутов

Тимофей Греков

Григорий Волокитин

Александр Карпов

Тимофей Петров

Не упустите возможность!

Не пропустите премьеру спектакля, который снова поднимает важные вопросы о человеческой природе и нравственности. Приходите в Омский ТЮЗ и станьте частью захватывающего театрального опыта!