Спектакль Преступление и наказание

Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» открывает Великое Пятикнижие — серию из пяти известных произведений автора, в которых ставятся острые вопросы человеческого бытия. Эти вопросы, позже получившие название экзистенциальных, исследуют внутренний мир человека и его самосознание, что стало ключевым в истории мировой философии и психологии.
Режиссер Дмитрий Акимов из Иркутска предлагает зрителям уникальный взгляд на классический роман в спектакле Омского ТЮЗа. В центре внимания — тема «одичалой» совести, терзающей героев на протяжении всей истории. Знакомые сюжетные линии раскрываются неожиданно, преломляясь через острый режиссерский подход.
Спектакль насыщен событиями, где герои постоянно находятся под наблюдением друг друга, и слышат свои мысли, озвученные чужими голосами. Сценография лаконична, а костюмы персонажей условны и монохромны, что создает атмосферу вне времени и пространства.
Дмитрий Акимов подчеркивает, что его выбор пал на «Преступление и наказание» не случайно. «Сам Достоевский отбывал каторгу здесь, и финальные события романа описывают именно Омский острог. Я уверен, что эти стечения событий, тайные знаки не случайны», — говорит режиссер.
В спектакле участвуют:
Не пропустите премьеру спектакля, который снова поднимает важные вопросы о человеческой природе и нравственности. Приходите в Омский ТЮЗ и станьте частью захватывающего театрального опыта!