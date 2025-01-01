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Преступление и наказание
Киноафиша Преступление и наказание

Спектакль Преступление и наказание

16+
Продолжительность 3 часа 40 минут, 2 антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Преступление и наказание» Омского ТЮЗа на сцене Дома актера

Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» открывает Великое Пятикнижие — серию из пяти известных произведений автора, в которых ставятся острые вопросы человеческого бытия. Эти вопросы, позже получившие название экзистенциальных, исследуют внутренний мир человека и его самосознание, что стало ключевым в истории мировой философии и психологии.

О постановке

Режиссер Дмитрий Акимов из Иркутска предлагает зрителям уникальный взгляд на классический роман в спектакле Омского ТЮЗа. В центре внимания — тема «одичалой» совести, терзающей героев на протяжении всей истории. Знакомые сюжетные линии раскрываются неожиданно, преломляясь через острый режиссерский подход.

Спектакль насыщен событиями, где герои постоянно находятся под наблюдением друг друга, и слышат свои мысли, озвученные чужими голосами. Сценография лаконична, а костюмы персонажей условны и монохромны, что создает атмосферу вне времени и пространства.

Связь с Омском

Дмитрий Акимов подчеркивает, что его выбор пал на «Преступление и наказание» не случайно. «Сам Достоевский отбывал каторгу здесь, и финальные события романа описывают именно Омский острог. Я уверен, что эти стечения событий, тайные знаки не случайны», — говорит режиссер.

Актерский состав

В спектакле участвуют:

  • Иван Павлов
  • Евгений Сизов
  • Ольга Исакова
  • Ирина Коломиец
  • Данил Супрун
  • Галина Волокитина
  • Вероника Супрун
  • Таисия Галочкина
  • Ангелина Лыкова
  • Заслуженная артистка РФ Лариса Яковлева
  • Кирилл Лазарь
  • Виталий Сосой
  • Анна Сосой
  • Димитрий Пономарёв
  • Владимир Крутов
  • Тимофей Греков
  • Григорий Волокитин
  • Александр Карпов
  • Тимофей Петров

Не упустите возможность!

Не пропустите премьеру спектакля, который снова поднимает важные вопросы о человеческой природе и нравственности. Приходите в Омский ТЮЗ и станьте частью захватывающего театрального опыта!

Режиссер
Дмитрий Акимов
В ролях
Иван Павлов
Евгений Сизов
Ольга Исакова
Ирина Коломиец
Данил Супрун

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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