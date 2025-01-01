Меню
Преступление и наказание (Омский Театр Юных Зрителей)
Преступление и наказание (Омский Театр Юных Зрителей)

Спектакль Преступление и наказание (Омский Театр Юных Зрителей)

Постановка
Челябинский Молодежный театр 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Преступление и наказание: Экзистенциальная драма от Омского ТЮЗа на сцене Челябинского Молодежного театра

Роман «Преступление и наказание» открывает Великое Пятикнижие – пятёрку известных произведений Ф.М. Достоевского, в центре которых находятся важные вопросы человеческого бытия. Эти проблемы, ставшие основой экзистенциальной философии, исследуют внутренний мир человека и его самосознание. Спектакль основан на глубоком анализе этих тем.

О постановке

В спектакле, поставленном Омским ТЮЗом, режиссёр Дмитрий Акимов поднимает вопрос: «Тварь я дрожащая или право имею?» Он исследует исключительные права личности и границы её своеволия. На фоне знакомых сюжетных линий развертывается драма о «одичалой» совести, непрекращающейся погосте героев. Акимов привносит в знакомую историю неожиданные повороты, через острый взгляд зрителя погружая его в эмоциональный мир персонажей.

Сценография и атмосферные эффекты

Спектакль насыщен взаимодействиями между героями, которые постоянно находятся под наблюдением друг друга и слышат свои мысли, озвученные чужими голосами. Сценография выполнена в лаконичном стиле, костюмы персонажей условны и монохромны, что усиливает атмосферу.

Личный подход режиссёра

Дмитрий Акимов не раз обращался к творчеству Достоевского, ранее ставя спектакли по «Бесам» и «Братьям Карамазовым». Он отметил, что «Преступление и наказание» имеет определённую связь с Омском: «Сам Достоевский отбывал каторгу здесь, и финальные события романа описывают именно Омский острог. Я уверен, что эти стечения событий, тайные знаки, не случайны», – говорит режиссёр.

Внимание зрителей

Обратите внимание, в спектакле используется сценический дым и присутствуют резкие звуки стрельбы (холостые выстрелы из стартового пистолета). Берегите свои эмоции!

Челябинск, 21 ноября
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
