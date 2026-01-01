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Киноафиша Преступление и наказание. Часть 2

Спектакль Преступление и наказание. Часть 2

Постановка
Мастерская 16+
Режиссер Григорий Козлов
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Классика о человеческих связях: «Преступление и наказание» в театре «Мастерская»

В театре «Мастерская» состоится спектакль по мотивам знаменитого романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание», режиссёром которого стал Григорий Козлов. Этот выпускной спектакль представляет собой итог работы уже седьмого поколения студентов театрального факультета.

Идея и концепция

По словам Григория Козлова, «большой роман — это ценная возможность для молодого актёра получить необходимый жизненный и духовный опыт». Режиссёр выбирает для инсценировок произведения с «длинной мыслью», которые помогают зрителям стать чуть более осмысленными. Достоевский, исследующий природу человеческой души, каждый раз по-новому раскрывает главные темы своих романов.

Сцены и сценография

Спектакль выполнен в крупноформатном стиле, где зрелищные массовые сцены плавно чередуются с откровёнными актёрскими монологами. Сценография Николая Слободяника отличается минимализмом, представляя героев в условном пространстве. Это позволяет зрителю время от времени испытывать субъективное восприятие Раскольникова и возвращаться к более объективному взгляду на происходящее.

Человеческие связи и любовь

В центре режиссёрской концепции лежит идея ценности человеческих связей. Козлов подчеркивает важность семейных уз Раскольникова. Любовь и забота родных людей становятся опорой, которая не даёт герою упасть в бездну отчаяния. Все события на сцене пронизаны этой темой - ведь каждый человек достоин любви, и именно с этим согласился бы Достоевский.

Наследие Достоевского

Григорий Козлов утверждает: «Достоевский всегда на вырост». Изучая его творчество, студенты знакомятся с богатым спектром эмоций и тончайшими нюансами человеческой психики. Это служит основой для будущих успехов на сцене. В спектакле также будут включены сцены курения, что добавит сценической достоверности.

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