Спектакль Преступление и наказание. Часть 1

Спектакль по великому произведению Достоевского в «Одином театре»

Июль. Жара. Вечер. На сцене театра «Один театр» развернется захватывающая драма, основанная на классическом произведении Федора Достоевского — «Преступление и наказание». Спектакль представляет собой уникальный театральный сериал, который погружает зрителей в мрачные улицы Санкт-Петербурга.

Сюжет

«Молодой человек вышел из каморки на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к мосту...» Что ждет его за тем мостом? В этом спектакле мы увидим не только нищету и алкоголь, но и встречи с падшими философами, мрачные фонари, а также бешеный адреналин от мысли об одном важном деле. Новое прочтение классического произведения заставит зрителей задуматься о том, что на самом деле все не так, как кажется.

Команда спектакля

Режиссером постановки выступил Арсений Фогелев, а художественным руководителем — Виталий Борисов. Художник-постановщик Константин Соловьев создал уникальную визуальную атмосферу, которая прекрасно дополняет задумку авторов. В спектакле также работают срежиссеры: Карим Армадов, Даша Женихова, Мария Ступченко, Ксения Мальцева, Денис Пиксаев, Аркадий Фанян и Богдан Галась.

Почему стоит посмотреть?

Спектакль «Преступление и наказание» — это не просто адаптация классики, но и глубокое исследование человеческой природы, моральных дилемм и последствий выбора. Зрители смогут увидеть, как знакомые образы приобретают новые грани и оттенки в интерпретации современных театральных художников.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события и погрузиться в мир Достоевского, который будет представлен с неожиданной стороны!